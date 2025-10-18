Csigatempóban csökken a benzinár

Tovább csökkent a héten az olaj tőzsdei ára, az Európában irányadó Brent jegyzése a 60 dolláros szinthez közelített. Idén ugyan néhány napig láttunk ilyen alacsony árat, ám előtte 2021-ben volt ennyire lent a kurzus. Akkor a magyar kutakon 400 forint körüli árakon lehetett tankolni. Egy hete az Mfor Üzemanyagár-figyelő összefoglalta, hogy számos tényező hat a végtermékek árára, így önmagában az olajár alacsony szintje miatt nem fogunk ismét hasonlóan alacsony benzinárat látni. Ám az olajcégek és a forgalmazók lassú reakciója összességében azt mutatja, hogy a számukra kedvező helyzetben igyekeznek minél nagyobb nyereséget zsebre tenni.

Így a hazai kutaknál a nemzetközi folyamatok ellenére csak nagyon kis mértékben mérséklődtek az árak. Miközben akár nagyobb áresés is indokolt lenne, csak néhány forintos vágást láttunk az utóbbi napokban.

Igaz, ez azért nem magyar sajátosság, Európa más országiban is lassan csökkennek a benzinkutakon a fizetendő összegek. Ebben az EU-ban alkalmazott adók mellett a szakértők szerint szerepet játszik az is, hogy a finomított termékek esetén nincs akkora túlkínálat, mint a nyersolajnál.

Így a magyar árak továbbra is az uniós középmezőnyben vannak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 11 olyan ország volt, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára.

A benzin esetén régiós szinten nem láthattunk változást a magyar árak pozíciójában. Továbbra is a hazai autósoknak kell az egyik legnagyobb összeget fizetni a töltőállomásokon. Csak Ausztriában és Szlovákiában találunk az itthoninál magasabb átlagárat.

A gázolaj estén kicsit jobb volt a helyzet, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a magyar árak az átlagosnál jobban csökkentek. Így most 11 olyan ország volt a rangsorban, ahol olcsóbb a dízel, mint nálunk, míg egy hete még 13 uniós államban tapasztalhattuk ezt.

Ez az árváltozás a régiós országok közötti összehasonlításban is megmutatkozott, hiszen olcsóbbak lettünk, mint a szlovének. Így ezen a héten a gázolaj átlagára három országban is magasabb lett a magyarnál.

Nincs jele az olajpiaci fordulatnak

Ahogy cikkünk elején jeleztük, az olaj ára a héten tovább csökkent, a múlt pénteki szinthez képest 3 százalékkal esett az európai piacon irányadó Brent jegyzése. A háttérben több ok is áll. A politikai elemzők elsősorban a következő hetekben tartandó amerikai-orosz csúcstalálkozóval magyarázzák. A kommentárok szerint a befektetők bíznak abban, hogy a budapesti megbeszélést Putyin nem csak időhúzásra akarja felhasználni, hanem valóban hajlandó kompromisszumot kötni. Más kérdés, hogy Donald Trump az alaszkai megbeszélés előtt is ezt hangoztatta, de az akkori ülés eredménytelen volt.

Kapcsolódó cikk Budapesten tárgyal majd Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai békéről – Frissítve! Az amerikai elnök jelentette be.

A szakértők annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a két elnök találkozója annak a jele lehet, hogy az Egyesült Államok álláspontja enyhülhet Oroszországgal kapcsolatban. Ha ez tényleg így lesz, az lefelé nyomhatja az árakat. Pedig az utóbbi hetekben Trump álláspontja egyre keményebbnek tűnt, hiszen komoly vámokat vezetett be az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlója, India ellen, és a Kínára kivetett másodlagos szankciók is erre utaltak. Ahogy az oroszok attól is tartottak, hogy negatív hatása lenne, ha Trump valóban engedélyezné az amerikai gyártmányú nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták átadását és használatát az ukránok számára. Vlagyimir Putyin a mostani tárgyalásig valószínűleg ismét levegőhöz juthat, meglepő lenne, ha addig akár további szankció, akár jelentős fegyverszállítás megvalósulna.

Bár a magyar gazdaság szempontjából rövid távon egy ukrajnai fegyverszünet nagyobb hatású lehet, globálisan mégis volt egy talán még ennél is fontosabb fejlemény. Az amerikai-kínai viszony ugyanis feszültebbé vált. Előbb múlt pénteken Trump lebegtetett be egy komoly vámemelést Kínával szemben. Majd a hét második felében a kínaiak álláspontja is keményedni látszott. Ha mindez nem lenne elég, akkor megjegyezhetjük, hogy az Egyesült Államokban ezúttal sem sikerült megállapodni a költségvetési törvényről a Szenátusban. Ezek a hírek pedig fokozták a gazdasági lassulással és az alacsonyabb energiaigényekkel kapcsolatos aggodalmakat. Ráadásul ez nemcsak úgymond találgatás, hanem a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) hivatalos prognózisa is, a szervezet ugyanis növekvő túlkínálatot jósolt.

Mindezek alapján az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális prognózisa szerint lassan csökkenő hazai üzemanyagárakra lehet számítani. Mindez nem jelent komoly áresést, de – ha az olaj vagy a dollár nem ugrik meg, akkor – 4-5 forintos csökkenés reális lehet.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.