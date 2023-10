Csinos fizetésékért mennek a magyarok Ausztriába

„A sportcsapatban szólt az egyik ismerősöm, hogy keresnek embert a Postához. Kimentem, megpróbáltam, kint ragadtam” – mondta a hvg360-nak János, aki öt évvel ezelőtt kezdett Ausztriában dolgozni. Ő az egyike annak a több tízezer magyarnak, aki Magyarország és Ausztria között ingázik.



János az osztrák állami posta egyik beszállító cégénél dolgozik, ahol nemcsak a főnök magyar, hanem az összes alkalmazott is. Öt éve még csak protekcióval lehetett bekerülni a vállalathoz, most már nincs ilyen. A munka mennyiségétől függően 2 ezer eurót (772 ezer forint) is meg lehet keresni egy hónapban. A karácsonyi

szezonban a fizetés elérheti a 3-4 ezer (1,16-1,54 millió forint) eurót is. A Trenkwalder munkaerő-kölcsönző és -közvetítő vállalat kereskedelmi igazgatója, Nógrádi József azt mondja, egyre inkább érződik az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása, a határ mentén élők egyre nyitottabbak a kinti munkavállalás iránt.

Mobilitási felmérésük szerint Vas megyében például a versenypiacon dolgozók 69 százaléka lenne hajlandó munkahelyet váltani vagy amiatt költözni, 43 százalékuk költözne külföldre, döntő többségük Ausztriába. Legfőbb motiváció a jobb megélhetés, de a stabilabb jövő és a több munkalehetőség is dobogós helyezést ért el. Bár mindez nem jelenti azt, hogy ennyien útra is kelnek, ez a szám akkor is magas.