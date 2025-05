Csinos kis összeg maradhat a kkv-knál

A hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) kiemelt támogatása érdekében az NGM és a GINOP Plusz Irányító Hatóság április elején kedvező módosításokat tett a GINOP Plusz pályázatokban – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A könnyítések a héten már a pályázati felhívásokban is megjelentek, így akár 210 milliárd forint támogatás maradhat a 2021-2022-ben támogatásban részesült közel 3 ezer mikro-, kis- és középvállalkozásnál. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár szerint a feltételek aktualizálásával a cél, hogy a magyarországi vállalkozások a fejlesztési forrásokat továbbra is a versenyképességük javítására fordíthassák. A módosított szabályozás értelmében az eredményességvizsgálat időpontja 1 évvel kitolódik, így a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti év adatai is figyelembe vehetők, a két év közül automatikusan a kedvezőbb mutató alapján történik a visszamérés.

A vállalkozások bruttó hozzáadott értékének változása a konvergenciaprogramban rögzített adatok helyett a GDP tényadatokhoz kerül viszonyításra, nem pedig a felhívásban rögzített előzetes GDP adatokhoz, így nem várják el a cégektől, hogy a hazai átlagos gazdasági bővülés többszörösét teljesítsék. Az NGM és a GINOP Plusz Irányító Hatóság csökkentette a növekedési elvárást az érintett európai uniós társfinanszírozású GINOP és GINOP Plusz konstrukciók esetében, így több vállalkozás tarthatja meg a támogatást. A technológiaváltást és a zöld átállást támogató felhívások esetén a GDP-növekedés másfélszeresére csökkentették az eddigi kétszeres elvárás helyett. A tárca közölte azt is, hogy a Magyar Multi Program keretében pedig a GDP-növekedés kétszeresét kell elérni a korábbi háromszoros helyett. Szabados Richárd elmondta, a módosított feltételek már megjelentek a vonatkozó pályázati dokumentumokban a www.palyazat.gov.hu portálon, így a vállalkozások mostantól ezek figyelembevételével folytathatják pénzügyi tervezésüket. (MTI)