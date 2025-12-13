Csodával határos helyzet állt elő a Paksi Atomerőmű bővítésénél

A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen, s ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építése a helyszínen – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten az MTI tudósítása szerint.

„Most egy olyan helyzet alakult ki, hogy sem amerikai, sem európai szankciók nincsenek a paksi atomerőmű-építés kapcsán. Minden magyar hatósági engedélyt megkaptunk, így most fel tudtuk gyorsítani az építkezést”

- hangsúlyozta. „Február 5-én kerül majd az első beton a földbe, és ennek az előkészítő munkálatai gyorsabban haladnak, mint korábban terveztük, így az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építését nem januárban, hanem már ma el tudtuk kezdeni” – jelentette be.

Zajlanak az első beton öntésének előkészületei - munkába állt a betonkeverő komplexum és folyamatos a szerelőbetonozás.

Fotó: Paks II Zrt.

Ez a vasbeton-szerkezet jelenti az előfeltételeit annak, hogy az első beton le tud kerülni a földbe. A következő napokban és hetekben összesen 133 tonna vas beépítésére kerül sor" – tette hozzá az MTI tudósítása szerint. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy mindezek gyártását és előszerelését magyar vállalkozások végezték el.

A vártnál hamarabb?

Bár a 2010-es években még voltak olyan optimista előrejelzések, hogy 2025-2026-ban már üzemelhet az új paksi blokk, 2022-ben már arról beszélt Szijjártó Péter, hogy megvizsgálják, hogyan lehetne úgy felgyorsítani a mukálatokat, hogy 2030-ra munkába tudjon állni a két új reaktorblokk. Idén pedig már úgy fogalmazott: „a 2030-as évek elejére 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása”.