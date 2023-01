Csodavasárnap: valami szokatlan történt a hétvégén

A TV2 esetében továbbra is két műsor osztozik az esti sávon a hétköznapokon, az elsőként érkező Szerencsekerék a héten is tudta hozni a megszokott erős számokat, a legjobban futó csütörtöki adás 22,2 százalékos közönségarányt tudott felmutatni a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49 éves korcsoportban. A széria azonban összességében is jól szerepelt, hiszen nem volt 18 százaléknál gyengébb közönségarányú rész a héten. A TV2 vetélkedője a teljes lakosságnak is bejött, adásonként átlagosan 770-780 ezer ember nézte a versengést.

A műsorsáv másik felét elfoglaló családi kvízshow, a ’Vigyázat, gyerekkel vagyok!’ visszaesett az előző héthez képest, és

míg a nyitóadást több mint 720 ezren nézték, a héten átlagosan a teljes lakosság körében már csak 600 ezres nézőszámot tudott felmutatni, a 18-49 évesek körében pedig nem fért be a legnézettebb 20 műsor közé egyetlen epizód sem.

Az RTL hétköznapi kínálatában elsőként a Koltai Róbert nevével fémjelzett ’Drága örökösök – A nagy visszatérés’ szerepel, amely a héten is igazán a 18-49 éves korcsoportban teljesített jól, a heti legerősebb adás 19,3 százalékos közönségarány mellett 227 ezer embert ültetett a képernyők elé, igaz, a leggyengébb adása mindeközben mindössze 16,5 százalékos közönségarányt, 176 ezer nézőt tudott felmutatni. A sorozat a teljes lakosság körében adásonként nagyjából 550 ezer embert érdekelt a héten, ez visszaesés az első epizódokhoz képest.

A csatorna esti sávjának második felét elfoglaló ’A mi kis falunk’ a héten meglehetősen gyenge számokat hozott, legerősebb adása is csak 15,3 százalékos közönségarányt tudott felmutatni a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, a teljes lakosság körében pedig 473 ezer embert vonzott a tévék elé.

Sima ügy a hétvége

Míg a hétköznapokon elég jelentős a TV2 fölénye, a hétvégén az RTL vezetői dörzsölhették a markukat, hiszen mindkét napot nagyon könnyedén megnyerte. Szombaton a TV2 által adott ’Jurassic Park 2.’ mindössze 187 ezer nézőt érdekelt, így nagyon kikapott a párhuzamosan futó ’Gólkirályság’ című saját gyártású RTL-sorozattól, amely 688 ezres nézőszámot tudott – nem mellesleg pedig a 18-49 éves korcsoportban is a hét második legnézettebb műsora lett, 22,2 százalékos közönségarányával.

Megint nagyot mentek a Cápák. Fotó: RTL Sajtóklub

Vasárnap az RTL csodavasárnapnak örülhetett, hiszen egy napra esett a hét két nyertes műsora a csatornán.

A ’Cápák között’ továbbra is nagyot megy a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, 276 ezres nézőszámával és 22,6 százalékos közönségarányával simán nyert a héten a szegmensben; a teljes lakosság körében pedig 670 ezer nézőt érdekelt.

Ami ennél azonban talán sokkal meglepőbb, hogy a hét legnézettebb műsora a teljes lakosság körében a ’Cápák között’ előtt leadott RTL Híradó lett, amely 844 ezer nézőjével pont megelőzte a TV2 Tények hétfői adásának 837 ezres nézőszámát.

Tovább csökkent a különbség

Bár a hétköznapokon a TV2 továbbra is erősen tartja magát, elsősorban a Szerencsekerék stabil szereplésének köszönhetően, a hétvégét nagyon simán megnyerte az RTL. Összességében azonban a két csatorna versengése a 2. héten is a TV2 javára billent, hiszen 15,6 százalékos átlagos közönségaránya megelőzte az RTL 14,5 százalékát.