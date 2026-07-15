Csökkenhetnek a drasztikus vagyoni különbségek a Tisza-kormány alatt?

Az elemzés a 2010 utáni „perverz jövedelemelosztási mechanizmusokkal” magyarázza a polarizációt.

Az egykulcsos adórendszer, a tőke- és kamatjövedelmek alacsony adóztatása, az öröklés adómentessé tétele, az SZJA-kedvezmények 2010 után „jövedelmeket irányítottak át” a szegényebbektől a felső rétegekhez, és a lakástámogatás átalakításának is inkább a gazdagok a nyertesei

- írták.

Hozzátették: uniós összehasonlítások alapján az alsó 10 százalék és alsó 50 százalék relatív pozíciója megfelel az európai uniós átlagnak, és a nettó vagyoni különbségek valamelyest csökkentek az elmúlt évtizedben, de az eltérések továbbra is jelentősek. A vagyoni különbségek mutatója pedig még szélsőségesebb.

A Vagyonvisszaszerzési Hivatal és az alacsony nyugdíjak és keresetek emelése ugyanakkor érdemben mérsékelhetik a jövedelmi különbségeket. A „reformok sikeres implementációja” szintén kulcsfontosságú lehet egy kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb gazdasági modell megvalósításában a GKI szerint.