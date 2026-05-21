Csökkent a 12 hónapos kincstárjegy aukciós átlaghozama

Az elsődleges forgalmazók 118,5 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az ÁKK 54,0 milliárd forintot fogadott el.

Az aukciós átlaghozam 5,66 százalék volt, 16 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam 5,61 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 170,6 milliárd forintból, a meghirdetett 20,0 milliárd forintos mennyiséget megemelve, 79,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,49 százalék volt, 4 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 5,58 százalék volt.

A 10 éves változó kamatozású kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 16,2 milliárd forintból, a meghirdetett 15,0 milliárd forintos mennyiséget csökkentve, 10,0 milliárd forintnyit fogadott el az ÁKK.

