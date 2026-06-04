Csoportos létszámleépítés indult Balásy Gyula cégénél

Csoportos létszámleépítést jelentett be a Balásy Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group, és akár valamennyi, közel 200 munkavállalójától is megválhat – írja a Telex több forrásra hivatkozva. A lap információi szerint a cégvezetés emailben tájékoztatta a dolgozókat a leépítésről. Azt írták, a jelenlegi helyzet olyan kihívások elé állította a vállalatot, „amire felelős vezetőként reagálnunk kell”. A részleteket Botond Szabolcs ügyvezető ismertette egy videóban, akit szintén elküldhetnek a cégtől.

Korábban a Telexnek több, a Lounge-csoportnál vagy alvállalkozóiknál dolgozó munkavállaló írt levelet arról, hogy a cégek számláinak zárolása miatt nem kapnak bért, illetve létszámleépítéssel fenyegették meg őket.