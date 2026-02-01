2p
Csúcson az olajár, és ha a termelőkön múlik, egy darabig még biztos ott is marad

Nem növelik a termelést márciusban sem.

A Reuters értesülései szerint az olajtermelő államokat tömörítő OPEC+ tagállamai a féléves csúcsra emelkedett olajárak ellenére sem oldják fel a korábban elfogadott termelési korlátozásokat márciusban sem.

Az OPEC+ nyolc tagállama, Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán tavaly áprilistól decemberig napi 2,9 millió hordóval, azaz a világ olajfelhasználsának mintegy 3 százalékával emelték meg a termelésüket. A kvótaemelést azonban 2026 januárjától márciusig felfüggesztették a szezonálisan hagyományosan gyengébb keresletre hivatkozva.

A tagállamok képvsielői vasárnap délután találkoznak, de a Reuters forrásai szerint nem várható, hogy változtatnak ezen a döntésen az északi félteke szokatlanul hideg időjárása, illetve az iráni feszültség ellenére sem, miközben az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára pénteken megközelítette a 70 dollárt, miután csütörtökön elérte a féléves csúcsnak számító 71,89 dollárt is.

Az OPEC+ tagállamai együttesen a világ olajtermeléseének nagyjából felét ellenőrzik.

A hazai üzemanyagárakról és a nemzetközi trendekről olvassa hetente jelentkező rovatunkat, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt!

 

