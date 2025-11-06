Csúcsra futott az elektromos autók eladása, de a többség még nem venne ilyet

Októberben megdőlt a tisztán elektromos gépkocsik havi forgalomba helyezési rekordja – lelkendezik az Energiaügyi Minisztéroum csütörtöki Facebook posztjában.

A múlt hónapban 2935 klímabarát gépjármű kapott zöld rendszámot, kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.

A teljes flotta darabszáma a 96 ezret közelíti. Így minden bizonnyal még 2025-ben munkába áll a százezredik a leginkább környezetkímélő gépkocsikból.

Már szeptemberben bizonyossá vált, hogy az idei a valaha volt legerősebb év lesz a zöldautó állomány bővítésében. Az első tíz hónapban 25,5 ezer feletti volt a gyarapodás. Az egész éves adat jó eséllyel 30 ezer darab fölött alakul majd – jósolja a minisztérium.

A zöld rendszám még nem csábító a többség számára

Fotó: MTI/Marjai János

A többség nem venne ilyet

Az autóvásárlást tervezők 51,5 százaléka nem venne elektromos autót, 12,2 százalékuk megfontolná elektromos jármű vásárlását, a válaszadók fennmaradó része pedig bizonytalan a kérdésben – közölte a carVertical autóipari adatszolgáltató 35 országot érintő felmérése alapján csütörtökön az MTI-vel.

A vizsgálatban a megkérdezettek 43,8 százaléka választotta a benzint mint preferált üzemanyagtípust, 38,9 százalékuk a dízelt, 10,4 százalékuk a hibridet, és mindössze 5,6 százalékuk az elektromos meghajtást.

Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője kifejtette: a magas árak, a töltőhálózat hiányosságai és a villanyautókkal kapcsolatos tévhitek mind közrejátszanak abban, hogy a vevők nem lelkesednek a technológiáért. Úgy vélte, egyre világosabb, hogy a belsőégésű motorral felszerelt autók teljes kiváltása komoly kihívást jelent majd. Az állami intézkedések önmagukban nem elegendőek – a vásárlók egyszerűen nem állnak még készen a váltásra – tette hozzá.

Az EU bekeményített

Az EU döntése értelmében 2035-től tilos lesz új benzines és dízelüzemű személyautót értékesíteni és minden újonnan forgalomba kerülő járműnek zéró károsanyag-kibocsátásúnak kell lennie, a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél elérése érdekében.

A felmérés szerint azok, akik előnyben részesítik és hajlandók is elektromos járművet vásárolni, különféle indokokkal támasztják alá döntésüket. A válaszadók 47,2 százaléka úgy véli, hogy az elektromos autók üzemeltetése és karbantartása olcsóbb. Az elektromos autókban lényegesen kevesebb a mozgó mechanikus alkatrész, így a szervizelési költségek gyakran alacsonyabbak a benzines vagy dízelüzemű járművekhez képest. A növekvő üzemanyagárak szintén arra ösztönzik a sofőröket, hogy a költséghatékonyabb alternatívát jelentő elektromos meghajtást válasszák.

Adókedvezményre is hajtanak

A megkérdezett autósok 17,6 százaléka az alacsonyabb adóterhek miatt választana elektromos járművet. Példaként említették, hogy Németországban és Franciaországban az elektromos autók számára mentességet vagy akár jelentős kedvezményeket kínálnak az éves üzemeltetési adók terén, Hollandiában a regisztrációs és forgalmi adó teljes megszüntetésével támogatják az elektromosjármű-vásárlást.

A válaszadók 14,1 százaléka a kormányzati támogatások miatt döntene elektromos jármű mellett. Franciaországban például jövedelemtől függően a támogatás akár 7 ezer euró is lehet. A carVertical felhasználóinak 14 százaléka választana környezetvédelmi szempontok miatt elektromos alternatívát.

Azok az a válaszadók, akik nem vásárolnának elektromos autót, döntésüket főként a magas árakkal, a korlátozott hatótávval és a hiányos infrastruktúrával indokolták.

A kutatást a carVertical 2025 áprilisa és júliusa között, 35 országban – Európában és Európán kívül –, mintegy 16 ezer résztvevő bevonásával végezte.