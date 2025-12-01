Csúcstámadásra készül a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére – írja az MTI.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,67 forintról 380,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 380,44 forint és 382,02 forint között mozgott. Utoljára tavaly januárban fordult elő, hogy az euró-forint árfolyam 380 alatt volt, ezt a szintet egyelőre még nem törte át.

A svájci frank jegyzése a reggeli 409,24 forintról 407,67 forintra süllyedt. A dolláré 329,10 forintról 327,51 forintra csökkent, és délután 327 forint alatt is járt, amire 2022 óta nem volt példa.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1593 dollárról 1,1624 dollárra változott.