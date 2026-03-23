Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró építőanyagok Építőipar Opten Informatikai Kft.

Csúnya adatok jöttek az építőiparból – és még csak most fog beütni a közel-keleti válság

mfor.hu

Heteken belül jelentős áremelkedés jöhet, pedig a cégdinamika már most is negatív.

Az OPTEN februári cégtrend számai és a KSH 2026. januári építőipari adatai már azonos irányba mutatnak, a termelés volumene jelentősen csökkent (-11,4  százalék), miközben a vállalkozói bázis tovább szűkült. Ez már eltér a 2025. év végi helyzettől, amikor a volumen még emelkedett, miközben a cégszám csökkent – derül ki az OPTEN lapunknak küldött elemzéséből 

Nincs fordulat 

A nettó cégdinamika továbbra is negatív: több vállalkozás lép ki a piacról, mint amennyi belép, így a cégtrend továbbra sem jelez érdemi élénkülést.

A legfrissebb OPTEN-adatok szerint 2026 februárjára tovább csökkent az építőiparban működő társas vállalkozások száma, 57,2 ezer közelébe. Az alapítások visszafogottak maradtak, februárban alig több mint 300 új vállalkozás indult, ami érdemben elmarad a korábbi évek szintjétől. Ezzel párhuzamosan a megszűnések száma továbbra is magas, egyetlen hónap alatt 457 cég szűnt meg.

Eltérő pályák az ágazaton belül

Az építőiparon belül most nem az a kérdés, hogy van-e növekedés, hanem az, hogy ki mennyire esik vissza. A januári volumenadatok és az év első két hónapjára vonatkozó cégtrend együtt rajzolnak képet az ágazatról.

Ebben a képben a speciális szaképítés tűnik a legstabilabbnak, a visszaesés itt a legmérsékeltebb, és a cégszám is csak kisebb mértékben csökken. Ez a szegmens a kivitelezési lánc „kiszolgáló” oldalán működik, így kevésbé érzékeny a projektek ingadozására.

Ezzel szemben az épületek építése egyértelműen a legnagyobb nyomás alatt van. Itt nemcsak a teljesítmény esett vissza, hanem a vállalkozói bázis is gyorsabban zsugorodik, az év első két hónapjában több mint 250 céggel csökkent a számuk. A szerződéses adatok is ezt erősíti, kevesebb az új megrendelés, és a meglévő állomány sem ad érdemi támaszt a következő időszakra.

Ez összhangban van a lakáspiaci folyamatokkal is. A kereslet már nem feszes, hanem kiegyensúlyozódó, nő az alkupozíció, lassul az áremelkedés, és bővül a kínálat. Ez az építőiparban jellemzően nem bővülést, hanem visszafogottabb teljesítményt jelent.

„Az öbölháború heteken belül jelentős áremelkedést hozhat az építőipari termékeknél, mivel sok alapanyag kőolaj- és földgázszármazék. A szigetelő-, gumi-, festék-, bitumenes és műanyag termékek ára várhatóan emelkedik. Ez főként az épületek építését érinti, csökkentve a megrendeléseket. A piaci verseny erősödik, ami az ágazatban működő vállalkozások számának további csökkenéséhez vezethet az év során”

– mondta Koji László, az ÉVOSZ elnöke az INCONEX Kft. igazgatója.

Az egyéb építményeknél ezzel szemben más dinamika látszik. Bár a januári volumen itt esett vissza a leginkább, a vállalkozói oldal jóval stabilabb (mintegy 40 céges csökkenés), és a szerződéses adatok kifejezetten erős jövőbeni aktivitást jeleznek.

Az adatok alapján az építőipar nem egységesen gyengül, az épületpiacon a kereslet visszaesése már a cégszámban is megjelenik, míg az egyéb építményeknél a teljesítmény inkább hullámzik, mint tartósan csökken.

A piac és a statisztika ismét egy irányba mutat

A 2025-ben tapasztalt helyzettel szemben, amikor a volumen növekedése nem járt együtt a vállalkozói bázis erősödésével, 2026 elején a két mutató már azonos irányba mozdult el.

„A cégtrend és a volumen most ugyanazt jelzi: a piac nem bővül. A kapacitások egy része továbbra is kihasználatlan, a kereslet nem elég erős ahhoz, hogy érdemi növekedési pályát indítson el”

– mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) februárra vonatkozó értéke az építőiparban országosan 18,67  százalék volt. Vármegyei szinten nézve a legmagasabb fluktuációt Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegye produkálta, míg a legalacsonyabb OPTEN-CFI értéket Baranya, Csongrád-Csanád és Vas vármegye érte el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Nagyot ment tavaly a SZÉP kártya

Egyre több helyen egyre többet használjuk és használhatjuk.

Egész évben drágább lesz az olaj – ennyivel?

Új előrejelzés jött az olajárakról. De a Goldman Sachsnál még abból indulnak ki, hogy néhány hét múlva helyreállhat a forgalom, ami jelenleg egyáltalán nem látszik biztosnak.

Hétfőn elszámolnak Nagy Mártonék, de más fontos adatok is jönnek a héten

Azt már tudjuk, hogy nagyobb a hiány, mint tavaly. Most az is kiderül, miért. A turizmusról és a munkanélküliségről is friss adatok jönnek.

Már korlátozzák is a tankolható mennyiségeket a szomszédban

Ellátási zavaroktól tartanak Szlovéniában. 

Senki nem kerülheti el az iráni háború hatásait?

„Nagyon súlyos” a helyzet a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint.

Jól öregedtek Varga Mihály februári szavai

Ekkora része tartozik a magyar társadalomnak az alsó rétegbe: a kutatókat is meglepte az arány

Az Európai Unió hárommillió magyar szegényt lát, egy friss szociológiai tanulmány viszont azt írja, a magyarok 42 százaléka tartozik az alsó társadalmi réteghez. Ez az arány megnőtt az elmúlt négy évben.

1000 forintos benzinár? Van, ahol ez már nem csak riogatás

A közelmúlt hazai politikai csatározásai közepette az 1000 forintos üzemanyagár egyfajta szállóige lett. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő körképéből kiderül, hogy az iráni háború okán elszálló olajár miatt egyes uniós országokban már vészesen közelítenek ehhez az árszintez.

Mégsem állította le Lázár János a HÉV fejlesztését?

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint továbbra is elkötelezettek a HÉV-fejlesztések mellett.   

Ipartörténet: villámgyorsan gazdára talált a Tungsram egyik legnagyobb gyára

3,6 milliárd forintos áron elkelt a Tungsram nagykanizsai gyára, a budapestire tart a licit.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG