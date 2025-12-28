1p
Makró A költségvetés helyzete Budapest

Csúnya ajándékot kapott a kormánytól egy budai kerület

mfor.hu

Több mint 4 milliárd forintot vonnak el.

„A kormány karácsonyi ajándéka a II. kerületnek – több mint 4 milliárd forintot vonnak el városrészünktől”, közölte Őrsi Gergely, a kerület MSZP-s polgármestere vasárnap közösségi oldalán.

„Ezzel a lépéssel a szolidaritási hozzájárulást Budán 2019 óta a 15-szörösére emelték. Vagyis újabb kb. 500 millió forinttal többet vonnak el” – fogalmazott.

Őrsi Gergely úgy véli, hogy a II. kerületiek adóforintjait felhasználva, a kerülettől elvont forrásokkal „tömködik be a központi költségvetésen tátongó lyukakat”.

Bár a kormány az elvonást azzal indokolja, hogy ebből szegényebb kistelepüléseket segítenek, a polgármester szerint ezt „egyre nehezebb elhinni, hiszen évek óta nem tudhatjuk meg, hol hasznosul például a II. kerületiek szolidaritási hozzájárulása”.

