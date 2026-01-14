Csúnyán búcsúzik Lázár János

2025 novemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 3,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 7,3 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél.

Pedig az előző két hőnapban, szeptemberben és októberben még úgy tűnt, sikerült megfordítani a negatív trendet:

2025 novemberében az előző év azonos hónapjához képest:

A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 7,7 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 20,0 százalékkal csökkent. Utóbbi oka a KSH szerint a magas bázis mellett az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 30,0 százalékos visszaesése volt.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 5,4 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2,0 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 9,7 százalékkal csökkent.

Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 47,6 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 11,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 82,0 százalékkal nagyobb volt.

2025 első tizenegy hónapjában az előző év azonos időszakához képest:

Az építőipari termelés volumene 1,6 százalékkal bővült.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.