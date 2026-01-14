2p

Makró Építőipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Lázár János

Csúnyán búcsúzik Lázár János

mfor.hu

Novemberben sem lábalt ki a gödörből a miniszteri teendőit a választásokig felfüggesztő politikus által eddig irányított építőipar. 

2025 novemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 3,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 7,3 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél.

Pedig az előző két hőnapban, szeptemberben és októberben még úgy tűnt, sikerült megfordítani a negatív trendet:

2025 novemberében az előző év azonos hónapjához képest:

  • A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 7,7 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 20,0 százalékkal csökkent. Utóbbi oka a KSH szerint a magas bázis mellett az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 30,0 százalékos visszaesése volt.
  • Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.
  • A megkötött új szerződések volumene 5,4 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2,0 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 9,7 százalékkal csökkent.
  • Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 47,6 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 11,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 82,0 százalékkal nagyobb volt.

2025 első tizenegy hónapjában az előző év azonos időszakához képest:

  • Az építőipari termelés volumene 1,6 százalékkal bővült.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

