Csúnyán elszólta magát Navracsics Tibor, amikor minisztertársáról kérdezték

Hiába a tojás és a krumpli ársapkája, aligha teljesül Orbán Viktor ukáza – Klasszis podcast

A kormányfő jó egy hónapja kérte Matolcsy György jegybankelnököt és utasította Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy vigyék le az inflációt 2023 végére 10 százalék alá. Kérdés, mi lehet ennek a záloga? Hogy az ársapkák nem, azt most már nemcsak a független közgazdászok vallják – maga Gulyás Gergely miniszter ismerte el a Kormányinfón, hogy a tojás és a krumpli árának hatósági korlátozása alig mérsékli a pénzromlást. De akkor mi értelme volt ezeknek? Különösen, ha a már érvényben lévő ársapkák ismeretében félő, az újabbak is kontraproduktívak lehetnek, azaz termékhiányokhoz vezethetnek. Legfrissebb Klasszis podcastunkban ezt a témát is boncolgatta Tardos Gergellyel, az OTP Bank Elemzési Központjának vezetőjével főszerkesztőnk, Csabai Károly.