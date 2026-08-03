Csúnyán veszteséges lett Matolcsy Ádám feleségének cége is

Valamiért nagyon lassan születnek meg idén a Matolcsy család érdekeltségébe tartozó cégek 2025-ös beszámolói. Elvileg a naptári évvel megegyező üzleti évű magyar vállalkozásoknak és civil szervezeteknek május 31-ig kell jóváhagyniuk, letétbe helyezniük és közzétenniük az előző évi pénzügyi beszámolójukat. Matolcsy György volt jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak egyelőre két cégéről sem lehet tudni, hogy milyen évet zártak tavaly. Matolcsy Ádám központi cége, a Magyar Stratégiai Zrt. eddig minden évben pontosan betartotta a május 31-i határidőt, idén viszont nagy a csúszás. Szintén fontos cége az üzletembernek a New Wave Service Kft, amely eddig nagyjából pontosan betartotta a május végi előírást, ezúttal viszont július végéig nem lett publikus a beszámolója.

Matolcsy Ádám cégeinek beszámolójára még várni kell

Fotó: Facebook

Sokáig kellett várni Matolcsy Ádám feleségének, Matolcsy-Meloche Nicole cégének a dokumentumaira is. A korábban influencerként emlegetett Matolcsy-Meloche Nicole vezeti és tulajdonolja jelenleg a Yeliah Investments Kft.-t, amely az elmúlt években a május 31-i határidő környékén adta le a papírokat, idén viszont csak július 29-én jelent meg a beszámoló. Nem ebből a cégből gazdagodott meg Matolcsy Ádám felesége, hiszen a társaságnak 152 millió forint bevétele volt, amiből 35 millió forintos veszteség keletkezett. A 152 millió forintból 150 millió az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

Tekintettel arra, hogy a 2025. üzleti év veszteséges eredményt hozott, így osztalék fizetésére nem kerül sor

- olvasható a dokumentumban.

A vállalkozás ugyanoda van bejegyezve, amely a volt MNB-elnök fiának is a svábhegyi lakcíme. Az elvileg ingatlan-adásvétellel foglalkozó cég hivatalosan 2022 óta itt működik, igaz, az elmúlt években is csak minimális forgalma volt. Matolcsy Ádám feleségéről Hadházy Ákos volt képviselő az elmúlt években gyakran közölt fényképeket: ezekből kiderült, hogy legalább négy darab Hermès táskája van. Hadházy egy fekete, egy narancssárga, egy kék és egy rózsaszín táskát is Birkinként vagy Kellyként azonosított, értékük darabonként 6-9 millió forint. A gyártó termékein belül ezek még nem is számítanak drágának.

Veszteséges lett Matolcsy Ádám előző feleségének a vállalkozása is. Az MT Beauty Kft. T. Tímea (Matolcsy Ádám volt felesége, Matolcsy György MNB-elnök egykori menye) cége, amely 2021 júniusában került a sajtó figyelmébe, amikor kiderült, hogy egy luxuslakást vásárolt Somlai Bálinttól – attól az üzletembertől, akinek cége tízmilliárdos nagyságrendű megbízásokat kapott a Magyar Nemzeti Banktól. A szintén az ingatlanos piacon érdekelt cég mindössze 2 millió forintos forgalmat hozott össze tavaly, amiből 24,6 millió forint veszteség született.

Az alapító a 24,6 millió forint veszteséget eredménytartalékba helyezi.

- szerepel az alapítói határozatban.

Korábban lapunk írta meg, hogy hatalmas veszteséggel zárt 2025-ben Matolcsy Ádám bútorgyára. A Balaton Bútor Kft.-nek mintegy 61 százalékkal visszaesett a nettó bevétele: a 2024-es 3,8 milliárd forintos szintről az 1,4 milliárdosra zuhant a forgalom. Ennek oka főleg a belföldi értékesítés jelentős megcsappanása volt: annak összértéke a tavalyelőtti 3,3 milliárd forinttal szemben tavaly 834 milliót ért el. Ugyanakkor az exportbevétel 473 millió forintról 650 millióra nőtt. A végeredmény 836 millió forintos veszteség lett, amely következtében a cég saját tőkéje negatívba fordult, mínusz 187 millió lett.

Kapcsolódó cikk Matolcsy Ádám gyárának bútoraiért megőrülnek az Emírségekben, de a hazai kereslet megcsappant 836 millió forintos veszteség.

Érdemes felidézni, hogy tavaly márciusban az Állami Számvevőszék vizsgálata vagyonvesztést tárt fel a jegybank által létrehozott alapítványoknál, továbbá megállapította, hogy milliárdokat lapátolt ki a jegybankelnök fia és baráti köre az alapítványokból. Matolcsy Ádám ezzel szemben azt nyilatkozta több újságnak is, hogy cégei nem álltak kapcsolatban a jegybanki alapítványokkal.