Csütörtökig nem fog nyugodtan aludni Nagy Márton, Rogán Antal is készülődhet?

Hirtelen több ezerrel nőtt a szálláshelyek száma, így több a vendég, végső soron pedig a GDP-adatokat is felhúzza egy egyszerű módszer.

Kapcsolódó cikk Egyszerű trükkel buherálta meg a kormány a gazdasági adatokat Hirtelen több ezerrel nőtt a szálláshelyek száma, így több a vendég, végső soron pedig a GDP-adatokat is felhúzza egy egyszerű módszer.

Hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) kiadja a beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított februári adatait. A BMI januári értéke 49,8 pont volt a decemberi 50,6 pont után. A társaság jelentése szerint a korábbi januári értékekkel összevetve az idei alacsonyabb, mint a hosszú távú januári átlag (52,7) és az előző három év januári értékeinek átlagát is alulmúlja (51,6). A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!