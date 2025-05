Dagad az árrésvita: visszalőtt a kormány az OKSZ-nek

Az OKSZ álláspontját ebben a cikkben mutattuk be:

Végezetül kiemelik: a fenti módszertani kérdések miatt a márciusi és az áprilisi adatokat együtt kell kezelni. Ez alapján „továbbra is egyértelmű a kiskereskedelmi forgalom bővülése. (...) A kormány célja, hogy az árak letörésén és a fogyasztás bővülésén keresztül a gazdaság növekedése is újabb lendületet vegyen.”

Szerintük mindez egyben azt is jelenti, hogy „teljesen spekulatív és minden alapot nélkülöző az OKSZ közleményének azon állítása, miszerint a csökkenő árak miatti keresletemelkedés átmeneti lenne, valamint, hogy a családok védelme érdekében tett kormányzati intézkedések elbizonytalanítanák a fogyasztókat”.

Másrészt kormány március 17-én vezette be az árréscsökkentést, míg a KSH árstatisztikákhoz kapcsolódó adatfelvétele minden hónap 20. napjáig tart, így az árak üzletekben tapasztalható azonnali csökkenése ellenére az intézkedés hatása csak részben jelentkezett a márciusi inflációs adatokban, véli a minisztérium.

A minisztérium szerint az OKSZ közleménye is elismeri, hogy az árréscsökkentés bevezetését követően „vásárlási hullám volt megfigyelhető”. Ugyanakkor ez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) márciusi adataiban még nem jelent meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint az Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) „hamis állításaival ellentétben” az árréscsökkentés érdemben növeli a kiskereskedelmi forgalmat, így a fogyasztást is.

