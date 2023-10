De legalább nagyon magyar és nemzeti, luxusjachton sem viszik külföldre a profitot

Egy átalakulás, összevonás cégek életében mindig okoz problémákat és konfliktusokat. Az új magyar gigabank az MBH kapcsán sem történt ez másképpen, az elmúlt hetekben is több „problémával” szembesültek az egykori Takarékszövetkezetek, a megboldogult Budapest Bank, és az MKB összevonásával keletkezett új nemzeti bankcsoport, az MBH ügyfelei. Az erről szóló cikkünk nem véletlenül lett ezen a héten az egyik legtöbb vitát kiváltó bejegyzés a Facebookon.

Az ügyfelek (azon része, akik egyben olvasóink) elsősorban a bankfiókok bezárását kifogásolták és vélhetően ez leginkább a korábbi Takarékszövetkezetnél lévő vidéki ügyfeleket érintette hátrányosan. Cikkünkre felfigyelt a Magyar Bankholding is és a vidéki bankfiókok bezárását elsősorban a megváltozott ügyféligényekkel és a digitalizációval magyarázta.

Ágnes banki ügyfelekért aggódó hozzászólása:

Mária véleménye jogosnak tűnik:

István véleménye:

Anna szerint:

A vidéknek vége! A Takarékszövetkezet intézmény rendszere egy olyan kapocs volt az ügyfelek között amit a hatalmasok észszerűtlenül módszeresen kinyírtak. Bűn a vidéket ily módon is! lekapcsolni a vérkeringésről, bűn alábecsülni, leértékelni, a semmibe venni -) mindez zajlik a "családok védelmének jegyében " ugye?

András is a vidéki Magyarország lakosságának kárát látja ebben:

Elég szomorú! A vidék teljes ellehetetlenítése! Ez a galga- mentére is érvényes! Büszke magyar lehet, aki ezt kitalálta.

Éva:

A legtöbb bezárt fiók vidéken van. Ne mondja nekem azt senki, hogy ott jobban szeretik az online ügyintézést. Valószínű, hogy azok az egységek nem hoznak annyit a konyhára, hát bezárják őket. Régen a nagyobb egységek eltartották a kisebbeket, mert az volt az első, hogy szolgáltassanak. Most az új cél, hogy a legnagyobb villákat, hajókat vegyenek és fényűző életét éljenek.

Gáborné véleménye:

András:

Fenti hozzászólásokkal ellentétben Crucesignatus nevű kommentelőnk megérti a bank lépéseit:

Én is ott vagyok. Személyesen már évek óta nem voltam bankfiókban. Minek? Online minden elintézhető. Amúgy a kedves kommentelőknek biztos nincs tudomása róla, de tőlünk nyugatabbra a lakosság számához viszonyítva jóval kevesebb bankfiók van. A trend az online irányába mozog, ehhez kell alkalmazkodni. Az okostelefon nem csak facebookozásra való!

János viszont kritikusabb:

Az előzményt is érdemes felidézni, ugyanis jogszabályi kényszerrel a Takarékbankot alapító Takarékszövetkezeteket - a bank tulajdonosait - beolvasztották a Takarékbankba! Megjegyzendő a Takarékszövetkezetek - a falu bankjai - kizárólag a tagok tulajdonában voltak, több mint 50 évig eredményesen működtek állami támogatás nélkül!!! Ezt követően néhány száz takarékszövetkezeti kirendeltséget zártak be, megszűntetve ezzel a helyi pénzügyi szolgáltatásokat! Ezután megtörtént a Takarékbank beolvadása az MBH Bankba, amely a cím szerint "Tömegével zárja be bankfiókjait". Ugyan miért volt erre a folyamatra szükség?