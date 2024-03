De vajon mit esznek, isznak az Oscar-gála résztvevői?

Az Oscar-díjátadáson az egyik leggyakoribb beszédtéma a várva várt, hedonikus vacsora.

Magyar ízek. Fotó: Arterego

Az ma már nem meglepő, hogy a híres amerikai sztárséf – a Budapesten is gyakran megforduló, a Matild-palota konyháját vezető – Wolfgang Puck tervezte idén is a menüt, immár 30. alkalommal. Az osztrák származású séf az Egyesült Államok számos városában üzemeltet éttermet, több közöttük Michelin-csillagos. Számtalan tévéműsorban feltűnt már, és nemcsak főzős show-kban.

Lazac, Oscar-szoborrá formázva

Másfélezer emberre nem könnyű főzni, a konyhai csapat létszáma sem kevés. Csak séfből több mint százan állnak mellette, nem beszélve a kisegítő személyzetről és a pincérekről.

A hozzávalók mindig a világ legínyencebb alapanyagai. A Wagyu marhahús és a füstölt lazac elmaradhatatlanok. Ez utóbbinak az Oscar-szobor formájú változata macesszel tálalva, igen emlékezetes maradt.

A menü minden évben más, ugyanakkor a régi kedvenc falatkák is szerepelnek. Az egyik ilyen, szinte kötelező fogás a csirkehúsos pite.

A tavalyi show brit hangulatú (is) volt, a klasszikus Wellington bélszín mellett szerepelt az elmaradhatatlan fish and chips, persze annak emelt szintű és tálalású változata, és nem hiányzott desszertként a hagyományos angol trifle. Természetesen szerepeltek ázsiai, olasz és francia falatkák is.

Brad Pitt szállította a pezsgőt

Mi is volt a kínálat? Pirított rozmaringos dió, szárított ananász, fokhagymás parmezán, szalonnába tekert datolya, forró parmezán töltelékkel, amint arról több orgánum is beszámolt.

Persze nem hiányoztak a különböző felvágottak, sajtok, mini csemege uborka, füge dzsem, bagett, popcorn, cheddar, szarvasgomba és persze a pezsgő. A tavalyi díjátadó hivatalos pezsgőjét az egyébként természetesen az Oscar-díjas Brad Pitt szállította, a saját birtokáról, ahogy az after partyn, a Kormányzók Bálján is az ő italát szolgálták fel.

Wolfgang Puck 1973-ban érkezett a korlátlan lehetőségek hazájába. Végzettsége szerint szakács, de Amerikába színészi ambíciókkal érkezett, és szerepelt is több műsorban.

A magyar vonatkozás persze itt sem maradhat el. Puck, aki ismeri és szereti a konyhánkat, hiszen a szomszédban nőtt fel, két éve tipikus magyar fogásokat csempészett be a menübe. Például vadast, amiért lelkesedtek a világsztárok. Az első adagot állítólag nem más, mint Samuel L. Jackson kapta. Az after partyn résztvevők megkóstolhatták a Michelin-csillagos budapesti Spago étterem vezető séfjének, Szántó Istvánnak az ételeit is.

Akkor Szántó István azt nyilatkozta:

„nagyon örülök, hogy a Dűne alkotói is odajöttek hozzám. Magyarországon forgatták a filmet, a díjnyertes hangmérnök pedig, aki lassan 30 éve Magyarországon él, magyarul köszöntött engem is. Mindegyik fogásra büszke vagyok, a teljesen hagyományosan elkészített Eszterházy-tortára ugyanúgy, mint a bonbonként kínált somlóira".

A vadas mellett a hortobágyi módra készített csirkepaprikásnak és a tradicionális Eszterházy-tortának is nagy sikere volt.

Természetesen Hollywoodban is haladnak a korral: volt olyan év, hogy az Amerikai Filmakadémia kérésére Puck az Oscar-jelöltek ebédjére kizárólag növényi alapanyagokból készített menüt, közvetlenül a gála előtt pedig vegán falatokat tálalt a Dolby Színházban.

Szántó István Wolfgang Puckkal a tavalyi Oscar-gálán. Fotó: Arterego A koncepció divatos, célja pedig egyértelmű: felhívni a figyelmet a környezettudatos ételfogyasztásra, a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére.

Az idei menü már olvasható a vasárnap este kezdődő, hatalmas érdeklődéssel kísért esemény honlapján, tehát itt nem titkos az ételsor, mint például a Nobel-díjátadón. Ezúttal is a sokféle falatka és növényi alapanyag dominál majd, a fine dining világtrendek kapnak hangsúlyt, a kötelező meglepetések mellett.