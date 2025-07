Debreceni akkugyár: visszakoznak a kínaiak?

A CATL sajtóközleményében azt írta, hogy továbbra is elkötelezett a hazai munkaerő foglalkoztatása mellett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamatokat a lehető legtöbb magyar munkavállalóval valósítsa meg. Mindenesetre a munkaügyi hivatal valószínűleg már hétfőn kivonul a céghez.

A cég vezetése állítólag csütörtök késő délután válságértekezletet tartott, és ott született döntés arról, hogy a médiavisszhang és a hatósági ellenőrzések miatt határozatlan időre teljesen leállítják az elbocsátásokat. Arról nem született döntés, hogy mi legyen a hosszú távú stratégia, csak az biztos, hogy most egy ideig nem küldenek el több embert.

A döntés hátteréről több verzió kering, az egyik szerint a CATL leépítéseiről szóló keddi és szerdai cikkek megjelenése után kormányzati szintről szóltak rá a cégre, hogy ilyet nem lehet csinálni. A Nemzetgazdasági Minisztérium pénteken be is jelentette, hogy munkaügyi ellenőrzést hajtanak majd végre az akkugyárban, ami miatt a Telex forrásai szerint a CATL-nél nagyon megijedtek.

A Telex által elindított országos hírverés és a cikkeink után bejelentett munkaügyi ellenőrzések miatt leállította a CATL a magyar dolgozók kirúgását – írja a lap a cég hat jelenlegi és volt dolgozójára hivatkozva. A cégen belül korábban az terjedt, hogy a kínai vezetés július 15-ig a magyar dolgozók nagy részét ki akarja rúgni, de ezt a tervet a Telex forrásai szerint most elvetették.

