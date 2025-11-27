Nagy Márton irigykedhet, állva hagytak minket a horvátok

A növekedés az előző negyedévben 3,6 százalékos volt. Az idei harmadik negyedév sorrendben a 19. negyedév volt, amikor bővült a horvát gazdaság.

A statisztikai hivatal szerint a harmadik negyedéves növekedéshez elsősorban a beruházások, valamint a lakossági és állami fogyasztás járult hozzá. A háztartások fogyasztása 1,9 százalékkal nőtt éves alapon, ami jelentős lassulást jelent az előző negyedév 4,0 százalékos bővüléséhez képest. Az állami fogyasztás 3,8 százalékkal emelkedett, miután a második negyedévben 3,3 százalékos növekedést regisztráltak.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,5 százalékos éves bővülést mutatott, gyorsabbat a korábbi negyedév 4,9 százalékos üteménél. Az export 1,1 százalékkal csökkent, az import 2,4 százalékkal bővült éves összehasonlításban.

Érdemes összevetni a horvát adatot a magyarral. Nálunk a harmadik negyedévben a GPD éves alapon 0,6 százalékkal bővült, negyedéves szinten pedig stagnált. Sőt, egy szerdai sajtóeseményen azt is megtudtuk, hogy gyakorlatilag alig jöhet össze növekedés ebben az évben. Az elmúlt három év átlagában pedig mínuszba csúszhat a gazdaság. Erről bővebben itt olvashatnak: