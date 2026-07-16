Délutánra elgyengült a forint

Örülhet Magyar Péter? Kiderült, mi pörgetheti fel a magyar gazdaságot

Májusban 9,0 százalékkal emelkedtek a hazai reálkeresetek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentése szerint. A dinamikus bérnövekedés és az alacsony infláció megalapozhatja a lakossági fogyasztás növekedését, ami idén a teljes magyar GDP fő húzóereje lehet. A mediánkeresetek kiugró emelkedése pedig azt mutatja, hogy a béremelések leginkább az alacsonyabb keresetűeket érintették, így zárul a bérolló.