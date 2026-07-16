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Délutánra elgyengült a forint

mfor.hu

Napközben 358,92 forint és 363,13 forint között mozgott az árfolyam. 

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 359,69 forintról 361,63 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 358,92 forint és 363,13 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 389,32 forintról 390,97 forintra nőtt, míg a dollár 313,76 forintról 315,90 forintra drágult. Az euró a reggeli 1,1465 dollárról 1,1446 dollárra gyengült.

További árfolyamgrafikonunkat itt tekintheti meg: 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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