Makró Budapest Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Dermesztő éjszakára készülhet Budapest?

mfor.hu

Az aktuális előrejelzések szerint az éjszaka folyamán akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban.

Bár a meteorológiai prognózisokban mindig van némi bizonytalanság, az aktuális előrejelzések szerint az éjszaka folyamán akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban. A Budapesti Közművek ezért továbbra is azt kéri a fővárosi autósoktól, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak – saját és a fővárosban közlekedők testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése érdekében.

Továbbra is kérik, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – lehetőség szerint azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek a fővárosban.

A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

Autó helyett erősen ajánlott a tömegközlekedést igénybe venni
Autó helyett erősen ajánlott a tömegközlekedést igénybe venni
Fotó: Budapesti Közművek

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Az FKF Köztisztasági Divízió hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

Az FKF Köztisztasági Divízió a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében ezúton is kéri az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra. Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Fontos tudni: a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

Paksnak dobott mentőövet Trump

Az atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciók mentesültek az oroszokkal szembeni amerikai szankciók alól.

Végre olcsóbb lehet a tankolás

A piaci viszonyoknak és az ukrajnai béketárgyalásoknak köszönhetően mind a nyersolaj, mind a finomított termékek ára csökkent a tőzsdéken az elmúlt napokban. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint ez a jövő héten a hazai benzinkutakon is tükröződhet, kisebb árcsökkenés várható.

Gyengén zárta a pénteket a forint, főleg a dollárral szemben

A dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is gyengült a forint pénteken, de utóbbival szemben a heti összevetés pozitív. 

Valami bűzlik az Orbán-kormány amerikai szankciós mentessége körül

Vagy nem is volt szankció, vagy igazi mentességet nem kaptunk alóla. És mi a helyzet a papírral, amit a kormány ígért?

Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Hónapokig hozzászokhattunk a 600 forint alatti dízelárhoz, de pénteken meghaladta ezt a szintet a dízel átlagára. A kutak viszont nagy árkülönbséggel adják a benzint és a dízelt is: a városok és az autópályák között akár 90 forint is lehet a különbség.

Még mindig nem hűlt ki a feketeleves, de már jobb lehet a szánk íze

Bár a terület szakmai felelőse, a Nemzetgazdasági Minisztérium ezúttal sem kommentálta a péntek reggel megjelent harmadik negyedéves beruházási adatokat, elemzők látnak esélyt arra, hogy ha a negyedik negyedév még ugyancsak mínuszos lehet, már elértük a gödör alját.

Nem csak az idő miatt ébredt borús napra Nagy Márton

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint a beruházások a harmadik negyedévben több mint 4 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában.

Surranópályán tempózik a Szijjártó Péterből elnököt faragó milliárdos

Nem árt figyelni, hogy mit csinál Leisztinger Tamás cégbirodalma.

Orbán Viktor után a németek is mentességet kérnének Trumptól

Orbán Viktor után a németek is mentességet kérnének Trumptól

Mentesítést szeretne elérni az amerikai acél- és alumínium importvámok alól az európai gépipari termékekre a német gépgyártók szövetsége, a VDMA. Ennek oka, hogy jelentősen visszaesett az ágazat Egyesült Államokba irányuló exportja.

Most tízezreket spórolhatnak a vállalkozók a biztosításon, mutatjuk, hogyan

Most tízezreket spórolhatnak a vállalkozók a biztosításon, mutatjuk, hogyan

Idén január 15-től minden hazai építőipari kivitelező és tervező vállalkozásnak és egyéni vállalkozónak – például az építészmérnököknek, kőműveseknek, tetőfedőknek, villanyszerelőknek, víz-, gáz-, fűtés- és klímaszerelőknek, festőknek és burkolóknak is – kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük – ez összesen közel 150 ezer vállalkozást érint.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

