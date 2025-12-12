5p
Makró Ipar

Derű a borúban: októberben az előző hónaphoz képest nőtt az ipari termelés

mfor.hu

Az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés.

2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél – jelentette a KSH pénteken, közölve második becslését.

Októberben

Az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 0,5 százalékkal emelkedett.

A lefelé mutató trend sajnos változatlannak tűnik
A lefelé mutató trend sajnos változatlannak tűnik
Fotó: KSH

Az ipari export volumene 2,4 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 30 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 8,5 százalékkal visszaesett, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 28 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 4,5, a feldolgozóiparé 5,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,9 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 8,5, a csekély súlyú bányászaté 2,0 százalékkal bővült.

Az előző hónaphoz képest van javulás
Az előző hónaphoz képest van javulás
Fotó: KSH

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő járműgyártás volumene 5,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 5,0, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 8,6 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 16,4 százalékkal meghaladta a 2024. októberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 78 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32 százalékkal visszaesett.

A 9,0 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 4,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,8 százalékkal mérséklődött, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé a 2024. októberi szinten maradt.

Az autóipar nem teljesített jól
Az autóipar nem teljesített jól
Fotó: KSH

A feldolgozóiparból 14 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaestek. A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 0,1 százalékkal mérséklődött. Hat alágazatban csökkent még a termelés, 0,6 és 15,6 százalék közötti mértékben, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 1,2 és 16,8 százalék közötti mértékben nőtt a kibocsátás, leginkább a takarmány gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 2,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos hónapjához mérten.

Az előző havi növekedést folytatva a feldolgozóipar 5,7 százalékát képviselő gép, gépi berendezés gyártása 2,0 százalékkal emelkedett, főként a kivitel növekedése miatt, miközben a belföldi értékesítés csökkent.

Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 32 százalékkal a kis súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban jelentősen visszaestek az eladások.

Októberben nőtt az export aránya
Októberben nőtt az export aránya
Fotó: KSH

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 12,0 százalékos volumenbővülést Közép-Dunántúlon, a legjelentősebb, 15,6 százalékos visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 0,6 százalékkal emelkedett 2024 októberéhez mérten. Az új belföldi rendelések 3,8 százalékkal csökkentek, az új exportrendelések 1,4 százalékkal nőttek. Az összes rendelésállomány október végén 1,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2025. január–októberben az előző év azonos időszakához képest

Az ipari termelés 3,3 százalékkal csökkent. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 2,3, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 4,2 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 12,5 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 4,5 százalékkal csökkent. Két alágban nőtt a termelés volumene: a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 13,6, a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben 2,0 százalékkal.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Most aztán tényleg előveheti a legszélesebb mosolyát Lázár János

Már szaladhat is a Karmelitába az elismerésért Lázár János

Az építési és közlekedési miniszter által felügyelt ágazat szeptember után októberben is tudott nőni éves szinten. Más kérdés, hogy volt honnan.

Munkáshitel: mélyrepülés októberben

Munkáshitel: mélyrepülés októberben

Csak 2025 januárjában, a konstrukció indulásának első hónapjában szerződtek le kevesebb munkáshitelre a magyarok, mint idén októberben.

MGFÜ

Helyettes-államtitkár: előbb lesz atomháború, mint hogy Oroszország jóvátételt fizessen

Idén már sorozatban a harmadik évben kellett csalódniuk az elemzőknek: az év elején várt érdemi GDP-növekedés helyett 0,5 százalék alatti bővülés jöhet csak össze idehaza 2025-ben. A magyar gazdaságot a nemzetközi környezet mellett a vállalatok alacsony versenyképessége és beruházási kedve is visszahúzza. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által megrendezett GEKonomic konferencián jártunk, ahol a jövőre várható történelmi devizahitel-felvételről kérdeztünk és megtudtuk, hogy milyen pozitív gazdasági hatásokkal számolnak a szakértők az orosz-ukrán háború befejeződése esetén.

Szorul a hurok: több fronton is eljárás indult Magyarország ellen

Szorul a hurok: több fronton is eljárás indult Magyarország ellen

Több területen is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság.

Hűtheti a pezsgőt Orbán Viktor? Összeomlani látszik a brüsszeli terv Ukrajna megsegítésére

Hűtheti a pezsgőt Orbán Viktor? Összeomlani látszik a brüsszeli terv Ukrajna megsegítésére

A belga kormányfő már jogi lépésekkel fenyeget.

Kiderült, mit írtak a magyar kormány ellenőrzőjébe a hitelminősítőnél

Kiderült, mit írtak a magyar kormány ellenőrzőjébe a hitelminősítőnél

Megindokolta a Fitch Ratings, miért minősítette le az országot.

Azerbajdzsánnal is gázügyletet kötött Szijjártó Péter

Nagy bejelentés érkezett a Bozsik stadionból.

Itt a kiírás: 580 milliárd forintra lehet pályázni

Itt a kiírás: 580 milliárd forintra lehet pályázni

10 milliótól félmilliárdig lehet igényelni a támogatást.

Karácsonykor halat enne? Akkor most kapaszkodjon!

Karácsonykor halat enne? Akkor most kapaszkodjon!

Fájni fog a bevásárlás.

Már óvatosabbak a cégek a repülőrajt elmélettel kapcsolatban

Már óvatosabbak a cégek a repülőrajt-elmélettel kapcsolatban

Jövőre már a cégek is 2-3 százalék közötti GDP-növekedésben bíznak Magyarországon, ami enyhén növeli a toborzási kedvüket. A hangsúly azonban az enyhén van, hiszen a jövő áprilisban esedékes választásokig azért inkább a kivárás lesz a jellemző. A jövőben a megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársak megtalálása, a globális autóipar helyzete és a társas vállalkozások számának csökkenése is meghatározó trend lehet.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168