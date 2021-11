Deutsch Tamás: az Európai Unió nettó agyrém

A politikus bírálta az Európai Uniót, mondván, az európai hatóságok semmit sem tesznek, amikor migránsok százezrei lépnek be a közösség területére, törvénytelenül.

"Az Európai Unió nettó agyrém"

jelentette ki, példaként említve annak a tizenegy éves ír kislánynak az esetét, aki 1,1 millió forintnak megfelelő bírságot kapott, miután egy futballmeccs után beszaladt a pályára.

Kijelentette: "Brüsszel a hatalmával visszaélve hideg polgárháborút folytat a lengyelek és a magyarok ellen. Az egészpályás letámadás keretében el akarják venni tőlünk a szabadságunkat".

A 21. században még mindig vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy azt elvehetik - folytatta -, akik meg akarják mondani, hogy Magyarország hogyan éljen. Még mindig vannak olyanok, akik azt tartják: minden csak úgy helyes, ahogy ők mondják.

"Szétvernének mindent, amin a szabadságunk alapul: a családjaink összetartó erejét, a házasság és a gyereknevelés hagyományos formáját, a szabad gondolkodáson alapuló, vitázó közösségeinket, az egyházainkat, majd végül a nemzeti szuverenitásunkat is" - mondta. Szerinte Európa harmincéves története úgy is leírható, hogy eljutott a Brezsnyev-doktrínától a genderdoktrináig, a kommunista világbirodalom koncepciójától a brüsszeli birodalom koncepciójáig.

Azt ígérte: a Fidesz-KDNP képviselői meg fogják védeni az ország szabadságát Brüsszelben és Budapesten egyaránt. Megvédik például azt, hogy a magyarok szabadon dönthessenek a rezsiárakról, és ki fognak állni Brüsszelben a Magyarországnak járó fejlesztési forrásokért is. Úgy fogalmazott: "Ami jár, az jár."

A Fidesz-KDNP továbbra is nemet mond a bevándorlásra - hangoztatta, és megjegyezte, Brüsszel Magyarországra akarja kényszeríteni a betelepítési kvótát. Brüsszel és a magyar baloldal annak a lehetőségét is el akarja venni, hogy a magyar szülők szabadon dönthessenek gyermekeik neveléséről, de a Fidesz-KDNP képviselői nemet mondanak a gyermekekre leselkedő agresszív LMBTQI+ szexuális propagandára is.

"Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első" - zárta szavait.

Marek Kuczynski, a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusa arról beszélt, hogy az utóbbi években gyakran megtapasztalják a szoros magyar-lengyel barátság jelentőségét, hiszen összeköti a két népet a sorsközösség, a közös történelem, továbbá az, hogy hasonlóan látják a jelen politikai valóságot és Európa jövőjét. A nemzet szabadsága és az állam szuverenitása számukra érték - jelentette ki.

Azt mondta: országaik szuverenitását nemcsak keletről, hanem nyugatról is támadják. Hibrid háború folyik a lengyel határon a Kreml által támogatott fehérorosz rezsim miatt, de a veszélyek nemcsak keletről, hanem az unión belülről is származnak, mert egy szuperállami modellt próbálnak rájuk erőltetni - magyarázta. Közölte: az EU-nak sürgős reformokra van szüksége, ezért decemberben Varsóban egyeztetnek majd az európai konzervatív pártok az unió jövőjéről. Kiemelte: a magyar-lengyel és a visegrádi együttműködésnek köszönhetően Közép-Európa erős és erős is marad, ezért továbbra is együtt kell működniük. Marek Kuczynski végül sok sikert kívánt a Fidesznek a jövő évi választásra.