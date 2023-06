Diákként így érdemes bánni a megkeresett pénzzel

A nyári diákmunka és szórakozás kéz a kézben járhat: a munkával megkeresett pénzt utazásra, bulizásra lehet költeni. A friss foglalkoztatási ajánlatok alapján idén havi akár 200 ezer forint körül is lehet keresni diákmunkával, a pénz elköltésével azonban érdemes körültekintőnek lenni – hívja fel a diákok figyelmét a K&H. Például külföldi utazásnál tanácsos utasbiztosítást kötni, érdemes bankkártyát használni vásárláskor, valamint javasolt alaposan megnézni a szállásválasztékot.

A Mind-Diák Szövetkezet felmérése szerint a diákok átlagos órabére 1200-2500 forint között mozog, így a friss foglalkoztatási ajánlatok alapján idén akár havi 200 ezer forint körül is lehet keresni diákmunkával, persze lehetnek különbségek országrésztől, munkakörtől függően. A K&H felhívja a figyelmet, nagyon fontos, hogy a diákok legálisan, szerződéssel vállaljanak munkát. Érdemes közvetítő szövetkezeteknél is szétnézni, mert ezek tisztában vannak a foglalkoztatási szabályokkal is, például a túlórára és éjszakai munkára vagy éppen a fizetés adómentes határára vonatkozóan. Az viszont már a szülők feladata, hogy segítsenek gyermeküknek a nyári munkával megkeresett pénz észszerű, okos felhasználásában – húzzák alá.

A megkeresett pénzre érdemes vigyázni. Fotó: Depositphotos

A K&H szerint elsődleges fontosságú, hogy a fiatalok mindenképp legyenek előrelátóak. Ha valaki külföldre készül, érdemes utasbiztosítást kötnie. Ellophatják például az értékeit vagy akár baleset érheti, ami biztosítás híján nagyon sokba kerülhet. Érdemes a fizetések alkalmával kártyát használni, hogy ne kelljen a készpénzzel bíbelődni, amit ráadásul a turistákra szakosodott tolvajok még az óvatos utazótól is ellophatnak – hangsúlyozza a pénzintézet.

Szintén érdemes figyelmesnek lenni a szállások kiválasztása során, legyen szó akár külföldi vagy itthoni nyaralásról. Emlékeztetnek, a szálláskeresés mára már külön művészet vagy éppen tudomány lett. Megéri tehát a fáradságot az internetes ajánlatok és az egyes helyekről megjelent vendégértékelések átböngészése, mivel nagyobb összeget spórolhatnak meg ezáltal. Külön figyelmet érdemelnek például a diákkedvezmények.

A vendéglői étkezést is lehet tudatosan tervezni. Aki szeret főzni, nyáron kipróbálhat olyan ételeket, amelyek főzésére vagy sütésére év közben nincs ideje. Ez egyszerre lehet szórakozás és a pénz takarékos elköltésének eszköze is egyben – mutat rá a bank.

Érdemes fontolóra venni akár a szülők segítségével, hogy mi lesz, ha vége a nyárnak. Azaz át kell gondolni, hogy minden munkával szerzett vagy megtakarított pénzt utazásra, bulira akarja-e elkölteni a fiatal. A szülőkkel együtt tanácsos megbeszélni a jövőben felmerülő, hosszabb távra szóló kiadásokat – hívják fel a figyelmet.

Összességében a legfontosabb, hogy a fiatalok körültekintően, felelősségteljesen kezeljék a pénzügyeiket, ennek eredményeként felnőttként sok kellemetlenségtől kímélhetik meg magukat. Ebben is segítséget nyújt nekik a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedője, amely az idei tanévben is nagy sikerrel zárult és jövőre jön az újabb forduló. A versenysorozatban a diákok játékos formában sajátíthatják el, hogyan lehet tudatosan bánni a pénzzel.

A diákmunkásokra is vonatkozik a 25 év alatti fiatalok adómentességének lehetősége:

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium is figyelmeztet

A diákok munkavégzésére vonatkozó szabályozásra hívja fel a figyelmet a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) MTI-nek küldött hétfői közleményében.

Mint írják, a Munka törvénykönyve szerinti általános szabály, hogy az vállalhat munkát, aki már elmúlt 16 éves. Munkaviszonyt írásba foglalt munkaszerződéssel lehet létesíteni, amelynek tartalmaznia kell az alapbért és a munkakört is. 18 év alatt a szülő írásos hozzájárulása is szükséges a munkavégzéshez és a szerződéskötéshez. A munkaviszony létesítését legkésőbb a munkába lépésig kell jelenteni az adóhatóság felé.

Felhívják a figyelmet, hogy egyszerűsített foglalkoztatásnál a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munka esetében legfeljebb öt egymást követő napra, ugyanakkor egy hónapon belül legfeljebb 15 napra, éves szinten pedig legfeljebb 90 napra létesíthető jogviszony. A jogviszony a foglalkoztató részéről az adóhatóság felé történő bejelentéssel jön létre. Ebben az esetben nem kötelező a munkaszerződés megkötése, de a munkavállaló kérheti, hogy foglalják írásba a szerződést. A fiatalokra speciális szabályok érvényesek, éjszakai munkát nem végezhetnek, rendkívüli munkaidő sem rendelhető el, napi munkaidejük legfeljebb 8 óra lehet, 16 évesnél fiatalabb munkavállaló esetében 6 óra – hívta fel a figyelmet a GFM.

Hangsúlyozzák, hogy amennyiben napi nyolc órát dolgozik egy diák, úgy havonta legalább bruttó 232 ezer forint illeti meg, ami középfokú végzettséget vagy szakképesítést igénylő munka esetében legalább 296 400 forint (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatást).

Aláhúzzák, a munkavégzés nem veszélyeztetheti a diákok egészségét, testi épségét, illetve az egészséges fejlődését. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a diák munkába álláskor és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat.

A diákok munkavégzésére vonatkozó részletes tájékoztatók megtalálhatóak a Munkavédelem Foglalkoztatás-Felügyelet weboldalán – jelezte közleményében a tárca.