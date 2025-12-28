Diane Keaton, Robert Redford, Claudia Cardinale és a többiek – tőlük búcsúztunk 2025-ben

Január

2. Keleti Ágnes (103) a legmagasabb kort megélt kétszeres olimpiai aranyérmes, tornász, edző, a nemzet sportolója. Édesapja a holokauszt áldozata lett. 100. születésnapján Orbán Viktor mellett Benjámin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke is felköszöntötte.

7. Jean-Marie Le Pen (96) szélsőjobboldali francia politikus, a Nemzetgyűlés tagja (1956-1962, 1986-1988), az Európai Parlament tagja (1984-2019). Saját lányát, Marine Le Pent is képes volt beperelni, amikor 2015 augusztusában az általa alapított Nemzeti Front „súlyos vétségek” miatt kizárta a soraiból.

12. Békés Itala (97) Kossuth-díjas színésznő. Müller Tibor (88) újságíró, főszerkesztő.

15. David Lynch (78) amerikai filmrendező, producer. Többek között a Mulholland Drive, a Dűne című filmek rendezője, és a Twin Peaks televíziós sorozat megalkotója.

24. Lukáts Andor (91) Kossuth- és Jászai Mari díjas, érdemes színész, rendező, egyetemi tanár, színházigazgató. Ő rendezte a Budapesti Katona József Színház történetének legnagyobb szériában futó darabját, a Portugált.

25. Feledy Péter (81) Táncsics Mihály-díjas újságíró, televíziós szerkesztő, a köztévé számtalan műsorának vezetője.

30. Marianne Faithfull (78) angol énekesnő, színésznő.

Február

17. Návai Anikó (76) újságíró, műsorvezető. 2000-ben a Hollywood Foreign Press Association egyetlen magyar tagja lett. 2020 augusztusában egy Pierce Brosnan-interjút közölt tőle a Nők Lapja, de kiderült: Návai Janet Susan R. Nepalestől, a GMA Network-ön megjelent angol nyelvű beszélgetést adta el sajátjaként. 2021 júliusában pedig a szintén plagizált Scarlett Johansson-interjúval került reflektorfénybe. A Nők Lapja azonnal megszakította az együttműködést Návaival. 2023-ban a Golden Globe-díjat birtokló Dick Clark Productions kizárta a díjat megítélők sorából az etikai kódex megsértése miatt.

18. Gene Hackman (95) kétszeres Oscar-, háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész, író. Leghíresebb filmjei: Bonnie és Clyde, a Francia kapcsolat, a Sohasem énekeltem apámnak, vagy a Lángoló Missisipi. Az erősen demens színészt furcsa körülmények között Santa Fé-i otthonában találták meg holtan feleségével együtt.

21. Harkányi Endre (91) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A legendás Valahol Európában című 1947-es filmben tűnt fel gyerekszínészként. Ő adta a hangját Mézga Gézának, ő volt Denny de Vito állandó magyar szinkronja, és a Vizipók-csodapók című rajzfilmről is sokaknak az ő hangja ugrik be.

26. Mécs Károly (89) Kossuth-díjas színész, rendező, a nemzet művésze.

27. Borisz Szpasszkij (88) orosz-francia sakknagymester, világbajnok (1969-1972).

Március

Nagyon sokan kedvelték Bényi Ildikót

Fotó: Facebook/Bényi Ildikó Hivatalos

11. Bényi Ildikó (55) a nagy sikerű Önök kérték kívánságműsornak volt a műsorvezetője 1997-től 2025-ös haláláig. Utána lánya, Tótfalusi Fanni vette át a műsor vezetését.

14. Vitár Róbert (90) sportújságíró, sportvezető.

17. John Hemingway (105) ír vadászpilóta, az angliai csata utolsó túlélő résztvevője.

18. Horváth Rozi (86) a Horváth Rozi fűszerek névadója, szakácskönyvíró.

26. Jakabházy László (86) válogatott jégkorongozó, olimpikon, edző, sportvezető. Wachsler Tamás (59) építészmérnök, politikus, államtitkár, országgyűlési képviselő (1990–1998).

27. Tolnai Ottó (84) Kossuth-díjas vajdasági író, költő, műfordító. Tamás Menyhért (84) Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a nemzet művésze.

29. Richard Chamberlain (90) Golden Globe-díjas amerikai színész, énekes. Emlékezetes például a Pokoli torony, A sógun, vagy a Tövismadarak című filmekben nyújtott alakítása. Sok hölgy odavolt érte, de csak 2003-ban megjelent könyvében beszélt először arról, hogy homoszexuális.

Ismeretlen nap: Forró Tamás (75) újságíró. Több nagysikerű műsora is volt Havas Henrikkel együtt. Karrierjét beárnyékolta a feltételezés, hogy III/III-as ügynök volt, továbbá belekeveredett a Kulcsár Attila-féle bűnperbe, illetve a Postabank-ügybe.

Április

1. Val Kilmer (65) amerikai színész. Játszott többek között a Top Gun-ban, és a Mindörökké Batman-ben.

12. Tiffán Zsolt (60) borász, politikus, országgyűlési képviselő (2010-2018).

13. Mario Vargas Llosa (89) irodalmi Nobel-díjas perui író. Termékeny író volt, híres művei közé tartozik A város és a kutyák, A zöld palota, A Pantaleón és a hölgyvendégek, vagy az Édenkert a sarkon túl.

Élete végén egészségügyi gondokkal küzdött Ferenc pápa

Fotó: DepositPhotos.com

21. Ferenc pápa (88) argentin római katolikus főpap (2013-2025). A nagy szeretetnek örvendő rendkívül szerény és közvetlen Ferenc volt az első pápa, aki az amerikai kontinensről származott. Több ügyet is felkarolt, például a menekültekét és a háború befejezését is sürgette a világban. Húsvéthétfőn hunyt el.

22. Garami József (85) labdarúgó, edző, szövetségi kapitány (1987).

25. Galkó Balázs (75) színész, előadóművész.

Május

31. Ernesto Pellegrini (84) olasz üzletember, sportvezető, az Internazionale 17. elnöke (1984–1995).

Június

2. Csák Elemér (81) újságíró, rádió- és tévériporter, Baracs Dénes (87) Joseph Pulitzer-emlékdíjas újságíró.

24. Clark Olafsson (78) svéd bankrabló. Róla nevezték el a Stockholm-szindrómát. 1973-ban Stockholmban a két rabló egyike volt, aki túszul ejtett négy alkalmazottat egy bankban, majd öt és fél napig fogva tartotta őket. A 131 órán át tartó összezártság különös hatással volt a túszokra: annyira megkedvelték fogvatartóikat, hogy kiszabadulásuk után gyűjtést rendeztek a rablók jogi védelmének költségeire.

29. Tajti József (81) labdarúgó, edző.

30. Grunwalsky Ferenc (82) Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró, egyetemi tanár. Számtalan filmben működött közre, a nevéhez fűződik például a Falfúró, a Roncsfilm, a Könnyű testi sértés, vagy a Vörös rekviem című filmek.

Július

3. Diogo Jota (28) válogatott portugál labdarúgó. Halálhíre felkavarta a világsajtót, amikor épp csapatához, a Liverpoolhoz tartott, mikor őt és testvérét, André Silvát halálos közúti baleset érte a spanyolországi Cernadillában.

14. Schmuck Andor (54) baloldali politikus, közéleti személyiség. Miután 2025. július 12-én posztolt utoljára a Facebookon, ismerősei nem tudták elérni, ezért értesítették a hatóságokat. Július 14-én tűzoltók törtek be a lakásába, ahol holtan találták. Hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött, de halálának okát azóta sem erősítették meg, elképzelhető, hogy öngyilkos lett.

18. Edwin Feulner (83) amerikai politológus, a The Heritage Foundation alapítója. Ez egy amerikai jobboldali agytröszt,1973-ban alapították, és vezető szerepet játszott a konzervatív mozgalomban az 1980-as években.

22. Ozzy Osbourne (76) Grammy-díjas angol énekes, a Black Sabbath oszlopos tagja, dalszerző, televíziós személyiség. Ozzy Osbourne utolsó színpadi fellépése a Black Sabbath-tal 2025. július 5-én volt, alig két héttel halála előtt. A búcsúkoncerten a „Paranoid” volt az utolsó dal, amellyel megköszönték a rajongóknak a támogatást, egy szívhez szóló búcsú után. A fenti felvétel nem ekkor, hanem 1970-ben készült.

23. Haraszti Péter (43) üzletember, a TritonLife cégcsoport alapítója, vezérigazgatója és a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosa. Sokan furcsának találják, hogy a maratonra készülő üzletember futás közben lett rosszul, és már nem tudtak segíteni rajta.

31. Cintula, azaz Keresztes Tibor (80) rádiós műsorvezető, lemezlovas. Kathi Béla (46) testépítő, erőemelő, kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok – Cipruson, kerékpárbalesetben vesztette életét.

Augusztus

5. Ion Iliescu (95) román politikus, az első, a nép által demokratikusan megválasztott elnök (1990–1996, 2000-2004). Elnökségének idején a román politika stabilizálódott, és Románia csatlakozott a NATO-hoz.

6. Szamos Miklós (78) cukrászmester, közgazdász. Emlékét számtalan Szamos-cukrászda őrzi.

7. Jim Lovell (97) amerikai űrhajós, az Apollo-13 parancsnoka.

10. Szakály György (69) Kossuth-díjas táncművész, balettmester, balettigazgató.

19. Michel Odent (95) francia gyermekorvos, születés-specialista. Ő vezette be a köztudatba a következő fogalmakat: otthonias szülőszoba, vajúdókád, énekórák várandósok számára.

Szeptember

4. Katalin (92) kenti hercegné. Giorgio Armani (91) olasz divattervező. Stílusát letisztult, testreszabott formavilág jellemezte. Giorgio Armani S.P.A. nevű vállalatát 1975-ben hozta létre, 2001-re a világ legsikeresebb olasz származású designerének tartották.

5. Kásler Miklós (75) Széchenyi-díjas onkológus, egyetemi tanár, az emberi erőforrások minisztere (2018-2022). Az utolsó időben a Magyarságkutató Intézeti tevékenysége sokszor került a kritikák kereszttüzébe.

6. Christoph von Dohnányi (95) német karmester, Dohnányi Ernő magyar zeneszerző unokája. Huszonhét évesen a lübecki német operaház legfiatalabb általános zeneigazgatója lett, később a kölni és a frankfurti operaházat is vezette.

7. Koós Boglárka (29) a Budaörsi Színház színésznője. A fiatal színésznő halála azért rázta meg különösen a szakmát, mert önkezével vetett véget az életének.

10. Charlie Kirk (31) Trump-hívő, jobboldali amerikai influenszer, médiaszemélyiség, aki merényletben vesztette az életét.

Robert Redfordba a fél világ szerelmes volt

Fotó: Facebook/Robert Redford

16. Robert Redford (89) Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező, producer, aktivista. Olyan filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást például, mint a Mezítláb a parkban, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, a Távol Afrikától, A suttogó és Ilyenek voltunk.

19. Sajdik Ferenc (95) Kossuth-díjas grafikus, karikaturista, a nemzet művésze. Hozzá fűződik A nagy ho-ho-horgász, a Pom-Pom meséi vagy a Gombóc Artúr rajzfilmek.

23. Claudia Cardinale (87), David di Donatello-díjas olasz színésznő. Leghíresebb alakításai például a Rocco és fivérei, A párduc, a Federico Fellni 8 ½, valamint a Volt egyszer egy Vadnyugat című filmekben láthattuk.

Október

1. Jane Godall (91) angol etológus, antropológus, primatológus (főemlősőkkel foglalkozó tanulmány), az ENSZ békenagykövete. A világ legkiválóbb csimpánz-szakértője volt. 1977-ben megalapította a Jane Godall Intézetet, mely halála után is tovább működik. Elek Judit (87) Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró.

2. Kopeczky Lajos (90) sportújságíró, televíziós riporter, műsorvezető.

3. Dobai Péter (81) Kossuth-díjas költő, író, forgatókönyvíró, dramaturg, a nemzet művésze.

8. Mezey György (84) labdarúgó, edző, szövetségi kapitány (1983-1986, 1988).

Diane Keaton soha nem ment férjhez

Fotó: DepositPhotos.com

11. Diane Keaton (79) Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. Rengeteg filmben szerepelt és alakított nagyot, ilyen volt például a Keresztapa trilógia, az Annie Hall, a Minden végzet nehéz, A női vonalak, vagy az Öt emelet boldogság.

15. Benkő Imre (82) Kossuth-díjas fotográfus, fotóriporter.

19. Ágh István (87) Kossuth-díjas költő, író, a nemzet művésze.

28. Komjáthy György (91) zenei szerkesztő. Kassai Ilona (97) Kossuth-díjas színművész, szinkronszínész, Ganxta Zolee édesanyja.

29. György Péter (71) esztéta, médiakutató, egyetemi tanár.

November

3. Dick Cheney (84) amerikai politikus, alelnök (2001-2009).

5. Jenei Imre (88) román válogatott magyar labdarúgó, edző.

17. Alece és Ellen Kessler, a Kessler nővérek (89) német énekesnők, táncosnők, előadóművész ikerpár, akik asszisztált öngyilkosságot követtek el.

28. Kenedi János (78) író, műkritikus.

December

Hasnyálmirigyrák okozta Kálloy Molnár Péter halálát

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

1. Kálloy Molnár Péter (55) színész, szinkronszínész, énekes, zenész, rendező, drámaíró, költő, műfordító.

10. Balázs Péter (82) Kossuth-díjas színész, szinkronszínész, rendező, a Szigligeti Színház igazgatója (2007-2021). Ő volt a magyar hangja Louis de Funes-nek és Garfield-nek is.

14. Rob Reiner (78) Primetime Emmy-díjas amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró, filmproducer, humorista, akit feleségével együtt úgy tűnik, hogy a saját fia ölt meg. Olyan filmek rendezése fűződik a nevéhez, mint a Tortúra, Egy becsületbeli ügy, Szerelem a Fehér Házban, vagy A bakancslista.

22. Chris Rea (74) angol énekes, dalszerző, rockgitáros.

28. Brigitte Bardot (91), francia filmszínésznő.