Digitálizációs fordulat jöhet a kkv-knál

A következő pár évben digitális fejlesztési hullám jöhet a családi cégeknél. Ezt mutatja a K&H családi vállalatok körében végzett felmérése, amely szerint a cégek több mint felénél a digitális fejlesztések már a stratégia részét képezik. Minden ötödik cég pedig kifejezetten ezeknek a fejlesztéseknek köszönheti versenyelőnyét a konkurensekkel szemben.

„A digitalizáció és a mesterséges intelligencia napjaink egyik legfontosabb és legizgalmasabb témája, ami a családi cégeknél ráadásul erősen összefügg a generációváltással. Az utód ugyanis mindig valami újat hoz, jelen esetben ez a folyamatos online jelenlét. Az idősebb generációnak ezért teret kell adnia a kibontakozásra, mert az ilyen jellegű fejlesztések nagyot lendíthetnek a cég működésén” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

Trendváltás jön a családi cégeknél is. Fotó: Depositphotos

Olcsó, gyors és hatékony legyen

Egyre nagyobb szeletet hasít ki az IT a vállalatok éves költségvetéséből, amit alátámaszt a Deloitte IT költségvetési felmérése is. Eszerint dinamikusan emelkedik a technológiai kiadások árbevételhez viszonyított aránya, ami 2021 és 2023 között 3,3 százalékról 5,5 százalékra nőtt. Nem csak az árbevétel alapú, hanem technológiai kiadások összesített értéke is növekvő trendet mutat, 2024-ben újabb 8,6%-kal haladhatja meg a 2023-as értéket.

Szathmáry András, a Deloitte üzletviteli és technológiai tanácsadás igazgatója szerint az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatban három tipikus cégvezetői elvárás figyelhető: legyen olcsó, gyors és jó. Elsődleges azonban soha nem lehet mindhárom egyszerre, ezért az optimumra kell törekedni, stratégia mentén, de akár projektenként mérlegelve a prioritásokat.

Kapcsolódó cikk Rogán Antalék újabb állami felügyeletet hoznak létre A Digitális Szolgáltatások Felügyeletének szankcionálási jogköre is lesz.

„Ha a tulajdonos érzelmek alapján dönt az IT rendszer kiválasztásában, akkor jellemzően nem történik meg a valós igények pontos felmérése. Egy sikeres bevezetési projekthez azonban elengedhetetlen, hogy már előre és részletesen lássuk azokat az elvárásokat, amelyeket a jövőbeli megoldásnak ki kell szolgálnia. Az üzleti célok mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy milyen képességek és kompetenciák állnak rendelkezésre cégen belül, illetve mi az, amit esetleg kívülről kell bevonni ahhoz, hogy a bevezetés és a későbbi üzemeltetés zökkenőmentes legyen”.

A felmérést a K&H készítette a K&H családi vállalatok klubon részt vevő vállalkozások körében. Összesen 58 vállalkozás vett benne részt, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. A lekérdezés 2023 novemberében történt.