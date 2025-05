Direkt36: Két Dubajban működő vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz

A Direkt36 arról szerzett újabb bizonyítékokat, hogy az elmúlt években látványosan – részben az MNB-hez és más állami intézményekhez kötődő üzletek révén – meggazdagodott Matolcsy Ádám a korábban ismerteknél is kiterjedtebb üzleti tevékenységet folytat Dubajban. Az Egyesült Arab Emírségek egyik legismertebb városa népszerű azon milliárdosok körében, akik szeretnének rejtőzködve üzletelni. A helyi szabályozás ugyanis lehetővé teszi, hogy az ottani cégek és ingatlanok tulajdonosai elbújjanak a nyilvánosság elől. A Direkt36 ugyanakkor két olyan, a sivatagi metropoliszban működő céget is talált, amelyek egyértelműen a volt jegybankelnök fiához köthetőek. Az egyik több milliárd forint értékű luxusingatlanokat vásárolt fel Dubajban, amelyek közül egyet később Matolcsy Ádám is bérbe vett. A másik pedig különböző jellegű üzleti tevékenységeket végez.

Az egyik társaság, a Future Holding Limited még 2018-ban, akkori árfolyamon 1,1 milliárd forintnak megfelelő dirhamért megvásárolt egy 286 négyzetméteres luxusingatlant Dubajban. Az apartmant a cég 2024-ben jelentős haszonnal, nagyjából 2,5 milliárd forintos áron adta tovább. A Future Holdingról, illetve az ingatlan adás-vételéről a Direkt36 korábban egy nemzetközi nyomozás keretében már beszámolt. Ekkor derítették ki azt is, hogy a cég szorosan kötődik Matolcsy Ádám köreihez. Ezúttal arról sikerült bizonyítékokat találni, hogy a társaság közvetlenül is kapcsolódik Matolcsy György fiához.

Kapcsolódó cikk A Matolcsy-féle MNB-s hálózat sokak számára volt követendő minta a NER-ben – Klasszis Podcast Hova lett 500 milliárd forint az MNB-s alapítványok környékéről? A Klasszis Podcast vendége Zeisler Judit, a Transparency International szakpolitikai vezetője.

A másik, szintén Dubajban működő vállalkozás a Minelley nevű cég, amelyről egészen eddig nem lehetett tudni, hogy Matolcsy Ádámhoz köthető. A Direkt36 információi szerint ez a cég szintén komoly ingatlanüzleteket bonyolít, például Dubaj üzleti negyedében kibérelt egy 115 négyzetméteres irodát, 2023-ban pedig egy évre nagyjából 200 millió forintnak megfelelő összegért bérbe vett egy közel 1200 négyzetméteres luxusvillát. A cég többek között pénzügyek koordinálásával, vízumügyletekkel foglalkozik.

Mindezzel összefüggésben írásban több kérdést is küldtek Matolcsy Ádámnak. Rákérdeztek többek között arra, hogy milyen kapcsolatban áll az említett vállalkozásokkal, ezekre azonban nem reagált.