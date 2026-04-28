Makró Élelmiszeripar, agrárium Európai Unió Pályázatok, európai uniós pályázatok

Döbbenetes összegekről vitáznak kedden Strasbourgban – a magyar gazdák számára is óriási a tét

Az Európai Parlament azt szeretné, ha még ebben az évben véglegessé válna az Európai Unió 2028 és 2034 közötti költségvetése. A tervei azonban nagyságrendekkel többe kerülnének, mint az Európai Bizottságé.

Kedden vitáznak és szavaznak az Európai Parlament képviselői az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről Strasbourgban. A döntés meghatározhatja, mennyire egységesen fog tudni fellépni a Parlament amellett, hogy több pénzből gazdálkodhassanak az uniós országok a következő időszakban, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az Európai Unió közös költségvetésének plafonértékeit a Többéves Pénzügyi Keretrendszer (MFF) határozza meg. Minden MFF hét évre szól, a jelenleg érvényben lévő keretrendszer a jövő év végéig tart. A vita a 2028 és 2034 közötti költségvetés szerkezetéről tehát időszerű. 

A Bizottság összesített hétéves terve jelenlegi árfolyamon 1816,9 milliárd euró, a Parlament ezzel szemben 2014,2 milliárd eurót szánna a 2028 és 2034 közötti időszakra. 

A Parlamenten belül sincs teljes egyetértés arról, mire kellene többet költeni, de a Költségvetési Bizottság április közepén kiadott egy jelentést az MFF-ről.

Az EP szerint elfogadhatatlan a költségvetés befagyasztása
Fotó: Európai Parlament

Ebben a jelentésben leírták, hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag befagyasztaná – reálértéken – az uniós költségvetést a 2028-2034-es időszakra, amit elfogadhatatlannak tartanak.

Emellett tételesen felsorolták a mezőgazdaságtól a kutatás-fejlesztésig, hogy melyik területre mennyivel költenének többet, a különbség pedig egy-egy ágazatot nézve is felfoghatatlan összeg.

A Bizottság és a Parlament álláspontját tekintve a legnagyobb különbség a mezőgazdasági támogatások és a felzárkóztatáshoz szükséges források területén van.

Ajelenlegi költségvetés egyik alappillére a Közös Agrárpolitika (CAP) nevű mezőgazdasági támogatási rendszer, amit a Bizottság keményen visszavágna a következő hétéves időszakban. A jelenlegi, 386,6 milliárd eurós keretet alig több mint 261 milliárd euróra csökkentenék, ezzel szemben a Parlament 385,1 milliárd eurót tartana optimálisnak. A tét tehát a magyar gazdák számára is óriási.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.  

Milliárdokat osztott ki a választások előtt a Szerencsejáték Zrt.

Milliárdokat osztott ki a választások előtt a Szerencsejáték Zrt.

A határon túlra is dőltek a milliárdok.

A 4iG Csoport tovább erősíti a Rheinmetall AG-vel stratégiai együttműködését az űr- és védelmi ipar területén

A 4iG Csoport tovább erősíti a Rheinmetall AG-vel stratégiai együttműködését az űr- és védelmi ipar területén

A felek közös célja az európai piaci jelenlét további erősítése.

Megvan, ki lehet Magyar Péterék adóügyi államtitkára?

Megvan, ki lehet Magyar Péterék adóügyi államtitkára?

A szektor ismert szereplője kaphatja a tisztséget.

Aknát helyezett el vagy gesztust tett a leköszönő Orbán-kormány az utódjának?

A májusban felálló Tisza-kormány első teendői közé tartozhat, hogy döntsön az elődjétől örökölt hatósági intézkedésekről (árrésstop, kamatstop, védett árak), amelyeket az Orbán-kabinet már a választások után határozatlan idejűekké tett. Erről beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában. Emellett pedig arról is kifejtette a véleményét, sikerrel járhat-e az új kormány unióspénz-megszerző missziója.

Fontos döntést hozott a Moody's

Fontos döntést hozott a Moody's

Elsőrendű adósnak minősítették Kínát.

Itt a nem várt fordulat a benzinkutakon

Itt a nem várt fordulat a benzinkutakon

Keddtől nagyot változnak az árak.

Orbán Viktorék bicskája beletört, a Tisza most ismét megpróbálhatja a vidék fellendítését

Orbán Viktorék bicskája beletört, most a Tisza próbálkozhat a vidék felzárkóztatásával

Bár a magyarországi régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése az elmúlt 16 évben is egy jól hangzó politikai szlogen volt, valójában alig történt változás. Az Orbán-rendszer közepére enyhén javult a helyzet, de 2020 után még a 2010-es startvonaltól is távolabb kerültünk. A Tisza most szintén nekikezdhet a feladatnak.

Nem halad a Mol szerbiai nagybevásárlása, kivárnak a felek

Nem halad a Mol szerbiai nagybevásárlása, kivárnak a felek

Mindenki szeretne jobb üzletet kötni.

Mennyit keres most egy fizikai munkás? Nem mindegy, hogy melyik részén dolgozik az országnak

Mennyit keres most egy fizikai munkás? Nem mindegy, hogy melyik részén dolgozik az országnak

6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Európában kilőttek a fegyverkezési kiadások, így jött össze a globális rekord

Soha nem költött még a világ ennyit fegyverre.

