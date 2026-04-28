Döbbenetes összegekről vitáznak kedden Strasbourgban – a magyar gazdák számára is óriási a tét

Kedden vitáznak és szavaznak az Európai Parlament képviselői az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről Strasbourgban. A döntés meghatározhatja, mennyire egységesen fog tudni fellépni a Parlament amellett, hogy több pénzből gazdálkodhassanak az uniós országok a következő időszakban, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az Európai Unió közös költségvetésének plafonértékeit a Többéves Pénzügyi Keretrendszer (MFF) határozza meg. Minden MFF hét évre szól, a jelenleg érvényben lévő keretrendszer a jövő év végéig tart. A vita a 2028 és 2034 közötti költségvetés szerkezetéről tehát időszerű.

A Bizottság összesített hétéves terve jelenlegi árfolyamon 1816,9 milliárd euró, a Parlament ezzel szemben 2014,2 milliárd eurót szánna a 2028 és 2034 közötti időszakra.

A Parlamenten belül sincs teljes egyetértés arról, mire kellene többet költeni, de a Költségvetési Bizottság április közepén kiadott egy jelentést az MFF-ről.

Az EP szerint elfogadhatatlan a költségvetés befagyasztása

Ebben a jelentésben leírták, hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag befagyasztaná – reálértéken – az uniós költségvetést a 2028-2034-es időszakra, amit elfogadhatatlannak tartanak.

Emellett tételesen felsorolták a mezőgazdaságtól a kutatás-fejlesztésig, hogy melyik területre mennyivel költenének többet, a különbség pedig egy-egy ágazatot nézve is felfoghatatlan összeg.

A Bizottság és a Parlament álláspontját tekintve a legnagyobb különbség a mezőgazdasági támogatások és a felzárkóztatáshoz szükséges források területén van.

Ajelenlegi költségvetés egyik alappillére a Közös Agrárpolitika (CAP) nevű mezőgazdasági támogatási rendszer, amit a Bizottság keményen visszavágna a következő hétéves időszakban. A jelenlegi, 386,6 milliárd eurós keretet alig több mint 261 milliárd euróra csökkentenék, ezzel szemben a Parlament 385,1 milliárd eurót tartana optimálisnak. A tét tehát a magyar gazdák számára is óriási.

