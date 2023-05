Dobrev Klára megtalálta a csodafegyvert az infláció ellen

Dobrev Klára közölte, az "orbáni infláció" miatt a legtöbb élelmiszer ára az elmúlt két évben megduplázódott, és hasonló a helyzet a többi terméknél is. "A kormány okozza ezeket az áremeléseket, ezért a kormány feladata, hogy az áremeléseknek véget vessen" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az áremelkedést ugyan meg lehet állítani, azonban semmi nem lesz ugyanolyan olcsó, mint régen volt.

Hozzátette, hogy az Orbán-kormányt követő kormányoknak egyértelmű a feladatuk: le kell törniük az árakat és emelniük kell a béreket, illetve a nyugdíjakat. Dobrev Klára szerint a béremeléshez öt kormányzati lépés kell. Az első, hogy Magyarországon is be kell vezetni az európai minimálbér-szabályozást, így legalább 50 ezer forinttal emelkedne a minimálbér. A második az, hogy az államnak is béremelést kell végrehajtania a közalkalmazottak körében.

Harmadikként említette, hogy a kormánynak segítenie kell a kis- és középvállalkozásokat a béremelésben, ehhez a jelenlegi "multibarát" adórendszert igazságosabbá kell tenni. A negyedik lépés a gazdaságpolitikai szemlélet változása: csak olyan beruházásnak szabad uniós vagy hazai állami támogatást adni, amelynek esetében vállalják, hogy versenyképes béreket fizetnek az alkalmazottaknak. Az ötödik pedig, hogy meg kell erősíteni az oktatást, a szakképzést és a szakszervezeteket, valamint a civil szervezeteket - sorolta a politikus.

Beszélt arról is, hogy tisztában vannak a felelősségükkel; szerintük csak egy szociáldemokrata, kormányzóképes alternatíva tudja elérni, hogy az áremelések országa helyett végre a bér- és a nyugdíjemelések országa legy Magyarország.

(MTI)