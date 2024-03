Dolce vita: hirtelen lett pénzük a magyaroknak utazásra?

Ahogy a januári, úgy a februári százalékos mutatók alapján is úgy tűnhet, hogy elképesztően jól teljesített a hazai turizmus 2024 második hónapjában. Valójában változatlanul arról van szó, hogy a 2023. januári-februári állapotok után kezd normalizálódni a helyzet. A jó hír így szól: 2024 februárjában a turisztikai szálláshelyeken 883 ezer vendég 2,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 23, a vendégéjszakáké 19 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 14, a külföldivendég-éjszakáké 24 százalékkal emelkedett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

Brutális túlsúlyban van a főváros

Ez tényleg parádés eredménynek tűnhet. Talán nem mindenki emlékszik már arra, hogy milyen állapotok uralkodtak egy évvel ezelőtt a turizmusban. Ehhez elég felütni a Szállodaszövetség tavaly februári elemzését:

A belföldi vendégéjszakák száma – feltehetően az infláció erősödésének tulajdoníthatóan – 10,9 százalékkal elmaradt a 2022. februáritól, illetve 15,2 százalékkal a 2019. februáritól, míg a külföldi vendégéjszakák száma 20,9 százalékkal felülmúlta a tavalyit, de 19,3 százalékkal kisebb a 2019. februárinál

- olvasható a dokumentumban.

Tehát nagyjából tavaly február volt a mélypont: 25,4 százalékot mutatott az infláció Magyarországon, az energiaválság miatt pedig számos szálláshely nyitva sem volt. Innen sikerül mostanra nagyjából visszatérni a kiinduló helyzethez, tehát növekedésről szó sincs, csak visszaépül az, ami már korábban is megvolt. Ha az embereknek még maradt is volna pénzük tavaly februárban utazásra, akkor is eleve sokkal kevesebb szálláshely közül választhattak az energiaválság miatt. Most pedig ott tartunk, hogy aki korábban is utazott, az most is utazik, aki pedig korábban sem utazott, az most sem utazik. Arról nincs szó, hogy tízezres nagyságrendben jelentek volna meg új hazai turisták, akik eddig még soha életükben nem mozdultak ki otthonról.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője több okát is látja a turizmus javulásának:

a koronavírus-járvány után a nemzetközi turizmus fokozatos újraindulása,

a reálbérek emelkedése,

a kedvező februári időjárás,

az idén eggyel több nap volt februárban.

A turizmus ágazat kedvező teljesítménye feltétele a gazdasági növekedés dinamizálásának, amely téren kedvező, hogy jelentős növekedési potenciál van még az ágazatban. A tavalyi év egészét nézve a nemzetközi turizmus húzta az ágazatot, ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy ez jelentős részben még mindig a koronavírus-járvány utáni fokozatos helyreállás része

- fogalmazott. Kiemelte, hogy egy számjegyű bővülés is csak Gyula és térsége, a Pécs-Villány, illetőleg Tokaj és Nyíregyháza térségét jellemezte, miközben a Balaton a tél ellenére 20 százalék feletti növekedést tudott felmutatni, Debrecen és térsége pedig közel 40 százalékosat, előbbi esetében a hazai vendégek, míg utóbbi esetében a külföldiek jelentették a fő húzóerőt.

Főleg a külföldiek kezdtek el újra utazni, ebből pedig változatlanul Budapest kaszál a legtöbbet. A főváros egészen elképesztő túlsúlyban van az ország többi részéhez képest. Februárban 835 ezer vendégéjszakát töltöttek Magyarországon külföldiek, ebből pedig 524 ezret Budapesten, a második helyezett Bük-Sárvár is csak 52 ezret tudott összekaparni, a többi régióba alig vetődik el véletlenül néhány külföldi.

Az orosz turisták változatlanul nagyon hiányoznak. Hagyományosan a téli hónapokban szoktak sokan jönni: most mintegy 7 ezer orosz éjszakát sikerül regisztrálni, míg békésebb időkben ez 40-50 ezer is szokott lenni. A német áradatra a nyárig még várni kell, addig kiegyenlített a mezőny: sok az angol, de az osztrákok, olaszok és a csehek is gyakori vendégek.