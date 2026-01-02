Dömpingszerűen zárnak be a magyar éttermek, és 2026-ban is ez várható

Széleskörű mészárlás történt a magyar vendéglátásban 2025-ben: Szamos Miklós cukrászdái mellett Michelin-ajánlásos éttermeknek, és több évtizede működő vendéglátó-helyeknek is be kellett zárniuk. Tucatjával szűntek meg éttermek Szombathelytől Budapest belvárosán át Gyuláig, az Mfor pedig összegyűjtötte azokat az ismert helyeket, amelyeket 2026-ban már hiába keresnénk.

A kereskedelmi vendéglátóhelyek adják Magyarország turisztikai bevételeinek kétharmadát, de a számuk régóta csökken. 2013 és 2024 között 25 százalékkal esett vissza a számuk Budapesten, és tavaly először nyolcezer alá esett. Az éttermek száma szintén 25 százalékkal, 7095-ről 5339-re csökkent ebben a tizenegy évben a fővárosban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Az országos arány még rosszabb: a több mint 50 ezer hely közül a legfrissebb, tavaly június 30-ai adat szerint 35 ezer maradt.

Ha kizárólag a KSH oldalából indulunk ki, a vendéglátóhelyek papíron jó évet zártak. Már áprilisban 4,4 százalékkal meghaladta a 2024-es forgalmat a tavalyi, akkor 209,3 milliárd forintot költöttek el magyarországi vendéglátó-helyeken. Azóta ezt minden hónapban sikerült túlszárnyalni, az augusztusi 289,3 milliárd forintos forgalom pedig rekordot döntött. A novemberi adatot egyelőre nem közölte a hivatal, de egy újabb 200 milliárd feletti hónappal már ekkor elérheti a tavalyi egész éves forgalom volumenét a vendéglátás.

Kapcsolódó cikk Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról Megjöttek az idei pizza és lángos árak.

A tulajdonosok azonban iszonyatos közterhekre, adókra és járulékokra, emelkedő alapanyag-költségekre, horrorszintű bérleti díjakra és munkaerő-hiányra panaszkodnak. Ráadásul a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást azoknak a vendéglátóknak is fizetniük kell, akik kevésbé profitálnak a Magyarországra érkező turisták fogyasztásából.

A Lehel Íze gyorsétterem több évtized után szűnt meg

Fotó: Facebook / Vakmajom

A Lehel piactól a Várig, disznótorostól az egészséges étteremig

Budapest vendéglátó-szektorát különösen érzékenyen érintette a tavalyi év. Érdekes megfigyelni, hogy az egyszerű kifőzdéktől a magas színvonalú éttermekig sokféle helyet elsöpörtek a nehézségek. Februárban 13 év után zárt be a Bartók Béla úti Semmi Extra, márciusban pedig a Váralagút tetején lévő Manna Lounge húzta le a rolót. Májustól a Lehel Íze gyorsétterem sem nyitott ki: a tulajdonos a rezsicsökkentés hiányára panaszkodott, mert az egykor 400 ezer forintos villanyszámlájuk kétmilliósra nőtt. Az Árpád híd közelében lévő japán étterem, a Stix szintén május elején zárt be felújításra hivatkozva, de a hozzászólók hiába érdeklődnek, nyolc hónappal később sincs hír az újranyitásról.

A bulinegyedben nem sokkal később szűnt meg a Vittula és a DiVino Gozsdu, decemberben pedig az Ikon is bezárt. A szabadtéri szezon végén a Petőfi hídnál lévő Pavilon is bejelentette, hogy nem küzd tovább a gazdasági nehézségekkel és a lakókkal: jövőre már nem nyitnak ki. Egy-két héten belül a legendás Belvárosi Disznótoros is bezárta Király utcai éttermét.

Július végén az egészséges ételeket kínáló Greenhabit is bezárt az Alleeban, októberben pedig erre a sorsra jutott a „mindenmentes” süteményeket kínáló Hearty Vegan Cakes is a Veres Pálné utcában. A belvárosban ugyan maradtak hasonló cukrászdák, de Vecsésen az Édes Mentes egyedülálló volt – amíg be nem zárt. Budapest első amerikai-mexikói étterme, a Sunny Diner is becsukta a kaput 28 év működés után, egy izraeli sztárséf, Adi Peretz pedig hiába nyitott croissant-éttermet a Dohány utcában, néhány hónap után elköszönt a látogatóktól.

Kapcsolódó cikk Egekben az éttermi árak – azaz mennyibe kerül ma egy adag savanyúság? Kis budapesti éttermi körkép.

A legnagyobb sajtóvisszhangot Szamos Miklós cukrászdáinak bezárása keltette tavaly. A budai Várban 1827 óta működő Ruszwurmot augusztus 6-án reggel szállták meg a végrehajtók, és éppen aznap vesztette életét szívrohamban a tulajdonos is. Augusztus 8-án reggel a Korona kávéháznál is végrehajtók jelentek meg tucatnyi rendőr kíséretében, a honlapjukon azóta csak a bezárás ténye olvasható.

Ausztriába mennek a szakemberek

Az első fél év KSH-adatait nézve nem a fővárosban volt a legrosszabb a helyzet. Baranya megyében közel 100 vendéglátóhely zárt be januártól júniusig, és nem csak kis forgalmú helyekről van szó. Pécs első gíroszosa, az Oázis több mint harminc évig működött töretlenül a Király utcában januári bezárása előtt, és ugyanebben a hónapban zárt be a Pasta Fresca is a városban.

Baranyában közel száz étterem szűnt meg tavaly az első fél évben

Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

A magyar vidék két Michelin-ajánlásos éttermet is veszített a tavalyi évben. Márciusban a móri Öreg Prés étterem szűnt meg, júliusban pedig a biatorbágyi Füge jelezte, hogy a mai viszonyok között már nem tudják tovább fenntartani a helyet, ezért két és fél év után bezárnak.

Szombathelyen az önkormányzati szabályozásra hivatkozva zárt be a város egyik legforgalmasabb szórakozóhelye, a Red Room Bar: a kötelező éjféli zárással már nem tudták fenntartani a működést. A Gekko Pubot és a Május 1. éttermet is hiába keressük, tavasszal azok is bezártak. Nyugat-Magyarország munkaerő-helyzetéről tanulságos képet adhat a mosonmagyaróvári Mézes Zserbó bezárása: a tulajdonos szerint Ausztria elszívóereje nagyon erős. Ő sem talált szakembereket, ezért októberben bezárta a cukrászdát.

Kapcsolódó cikk Kiderült: ennyi magyar dolgozik Ausztriában, közel a csúcs A téli szezonban nőtt a magyar munkavállalók száma, de a rekord még nem dőlt meg.

Kecskeméten sem érzékelték az augusztusi rekordforgalmat a vendéglátóhelyek. A Gúnár ugyan szálláshelyként tovább működik, de az étterem szeptember 1-től bezárt. Két héttel később a 28 éve működő Labirintus pizzéria is megszűnt a városban.

Az egri vendéglátósokat sem vigasztalta az országszerte elköltött közel 290 milliárd forint. A Sárvári cukrászda 98 év után adta fel szeptember első hetében, de azt ígérték, ha a gazdasági körülmények engedik, folytatják a családi tradíciót. Egy hónap sem telt el, Gyimesi Ottó tulajdonos bejelentette, hogy 44 év után bezárja a Cherry éttermet, január elején pedig az Egri Várban működő 1552 étterem is megszűnik. Január 11-én, vasárnap stílszerűen, egy díszlövéssel búcsúznak a vendégekről.

A legtanulságosabb esetet talán a gyulai Beer Corner tulajdonosai osztották meg. Közösségi oldalukon arról írtak, hogy gazdasági szempontból 2024 minden addigi évet alulmúlt, és 2025-ben sem látszott a fellendülés leghalványabb reménye sem. Előfordult, hogy az alapanyagok ára néhány hónapon belül 100 százalékkal változott, a 320 forintos euró-árfolyamot pedig kedves emléknek nevezték.

Vendégként egyre kevesebb helyen gyűjthetünk kedves emlékeket, és úgy tűnik, a trend 2026-ban is folytatódik. Január 10-én tartja búcsúbuliját a ferencvárosi Pizza Paletta, amely nyolc év után zár be, és az egyik legismertebb budapesti alternatív szórakozóhely, az Auróra sorsa is kérdéses. Tapolcán 28 év után adja el a kultikus Vízimalom éttermet a Mezőssy család, a Hotel Gabriella azonban január közepe után is fogadja a vendégeket. Díszlövés nem mindenhol lesz, a vendéglátó-helyek felsorolását pedig az ismertebb, vagy tanulságos esetekre korlátoztuk: a szektor legtöbb vállalkozója csendben búcsúzott a gazdasági repülőrajt évétől.