Donald Trump dobása a magyar gazdaságot is megütheti

Mexikó és Kanada 25 százalékos vámot kapott a nyakába, míg a kínai termékeket 10 százalékos teherrel sújtotta Donald Trump. Kilátásba helyezte továbbá, hogy az Európai Uniós termékek is kiegészítő vámokat kapnak. Mindez az érintett országok mellett az Egyesült Államokra is hathat, például magasabb lehet az infláció. A nagy vesztesek az olyan kis nyitott gazdaságok lehetnek, mint a magyar, derült ki a Trend FM hétfői adásából, ahol kollégánk, Király Béla volt a Reggeli Monitor című műsor vendége.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!