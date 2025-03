Donald Trump gazdaságpolitikája logikailag követhetetlen, Orbán Viktoré sem különb

A hírek szerint kedden tényleg életbe lépnek a Kanadát, Mexikót és Kínát sújtó vámok, amelyeknek a Trum-adminisztráció fogadkozása ellenére nagy valószínűséggel érezhető inflációs hatása lesz – mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában. A műsorban terítékre került a magyar nyugdíjasoknak beígért áfa-visszatérítés is, amely a pozitív szándéka ellenére rengeteg kérdést vet fel, sokkal hatékonyabb lenne a célra szánt pénzt nyugdíjemelésként kifizetni.

