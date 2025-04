Donald Trump Magyarországot is megtalálhatja egy masszív büntetővámmal

„Nagyon dühös voltam, berágtam” – idézte a Hvg 360, amit Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke mondott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kapcsolatban a hét végén az NBC-nek nyilatkozva. Trump haragját az váltotta ki, hogy Putyin megkérdőjelezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitását – amit egyébként ő is megtett már. Az elnöknek az a baja Zelenszkij esetleges lecserélésével, hogy sok időt venne igénybe, ezért„nagyon sokáig” nem lenne „deal”, azaz a Trump által áhított békemegállapodás vagy legalább tűzszünet. A Putyinnal szemben szokatlanul ellenségesnek mutatkozó Trump retorziókat is kilátásba helyezett Oroszországgal szemben.

„Másodlagos vámokat fogok bevezetni... minden Oroszországból származó olajra. Az Egyesült Államokban értékesített olajra és egyéb termékekre 25 százalékos vámot vetünk ki, valamint másodlagos vámokat. Ez azt jelenti, hogy ha valaki orosz olajat vásárol, nem folytathat üzleti tevékenységet az Egyesült Államokban. Minden olajra 25 százalékos vám lesz érvényben, 25–50 százalékos vám az összes

olajra.”

A fenyegetés meglehetősen zagyva, mindenesetre mivel Magyarország nagy mennyiségben vásárol orosz olajat (2024-ben például l4,7 millió tonnát), vonatkozik Magyarországra is. Lehetséges, hogy azt akarta mondani az elnök, hogy büntetővámot vetne ki az orosz olajat vásárló országokból származó amerikai importra. Az is lehet, hogy más szankciók lehetősége is megfordultak a fejében. Erre utal a „nem

folytathatnak üzleti tevékenységet az Egyesült Államokban” megjegyzés.