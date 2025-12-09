2p

Donald Trump másképp emlékszik a pénzügyi védőpajzsos „megállapodásra”, mint Orbán Viktor

mfor.hu

Kérte, de nem kapta meg a magyar kormányfő?

„Nem ígértem meg neki, de az biztos, hogy kért ilyet”

– mondta Donald Trump amerikai elnök a Politico szeint a Magyarországnak szükség esetén nyújtandó amerikai „pénzügyi védőcsomagról”. Konkrétan erre a kérdésre válaszolt így az amerikai elnök:

„Orbán Viktor azon túl, hogy ön a támogatásáról biztosította őt, nemrég azt mondta, hogy ön 20 milliárd dollárig terjedő pénzügyi védőpajzsot ígért meg neki. Igaz ez?”

Mint emlékezhetünk, a magyar kormány és a magyar miniszterelnök többször is azt állította, konkrét intézkedésekről állapodtak meg Orbán Viktor washingtoni látogatásának alkalmával, amelyek szükség esetén életbe lépnénének. 

„Van négy-öt, a nemzetközi pénzügyi, gazdálkodási gyakorlatban kialakult eszköz, ezeket részben jegybankok, részben kormányok használják. Most ezeknek a számbavétele zajlik. Ezeknek nagyjából leírjuk a kontúrjait, és amikor szükség van valamelyikre, akkor bejelentkezünk az amerikaiaknál, és lehívjuk őket” – mondta például a kormányfő november 14-én, a Kossuth Rádióban.

Amikor a Politico riportere tovább kérdezgette Trumpot a témáról, akkor az amerikai elnök tulajdonképpen kibújt a válasz alól, és arról beszélt, hogy pénzben nem mérhető támogatást nyújt Orbán Viktornak, akit dicsért azért például, mert zárva tartja a bevándorlók előtt a határokat.

Hasonlóan zavaros a helyzet Magyarország állítólagos, az orosz olajexportra kivetett amerikai szankciók alóli mentessége kapcsán is.

 

