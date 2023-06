Donald Trumpnak küldött fontos üzenetet Orbán Viktor

Soha ne adja fel! Ezt üzente a Twitteren Orbán Viktor Donald Trumpnak. Annak kapcsán, hogy a volt amerikai elnököt azzal vádolják, minősített, nukleáris titkokat tartalmazó iratokat tárolt a floridai házában, amelyeket a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) ügynökei foglaltak le. A vád szerint ezeket a dokumentumokat Trump a bukása után kicsempészte a Fehér Házból, ezzel nemzetbiztonsági veszélynek kitéve az egész Egyesült Államokat – hiszen nem elég, hogy eltüntette őket, de ráadásul olyan helyen is tárolta azokat, hogy szó szerint bárki hozzájuk férhetett.

Orbán Twitter-bejegyzése szerint Trump „nemes harcot vív”, hogy azonban ezt mire értette, az nem derül ki.

Your fight is a good fight @realDonaldTrump . Never give up!https://t.co/93JHzsKcNS