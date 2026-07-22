Döntő adat érkezik ma a költségvetés állapotáról

Júniusban 424,1 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd és a májusi 43,5 milliárd forint szufficittel. Az első fél évet az államháztartás központi alrendszere 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárta, ami a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2 százaléka – jelentette július 8-án kiadott gyorstájékoztatójában a PM.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első félévéhez képest 6,0 százalékkal magasabban alakultak.

A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első hat hónapjában fordított 1335,7 milliárd forint kifizetés történt. Az állami beruházási fejezet kiadása az év első hat hónapjában 346,6 milliárd forint volt, egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések miatt 100 milliárd forinttal nagyobb az előző év azonos időszakánál.

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Június végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4300,4 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1544,1 milliárd forint kifizetése történt meg. Az áfabevételek 178,1 milliárd forinttal nőttek, amiben szerepe volt a dohánytermékekre kivetett jövedéki adó év eleji emelésének. A bérek utáni közterhek 625 milliárd forintos növekedésének hátterében a bértömeg növekedése és az egyszeri kifizetésekhez kapcsolódó befizetések állnak – közölte előzetes jelentésében a minisztérium.

(MTI)