5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró AI - Mesterséges intelligencia Ipar Versenyképesség

Döntő időszak előtt áll Magyarország

mfor.hu

Hazánk iparára rendkívüli nyomást helyez a nemzetközi versenykörnyezet, mégis történelmi lehetőség előtt áll az ország gazdasága. A KSH adatai szerint az ipari termelés súlya a GDP 22 százalékát tette ki 2023-ban Magyarországon. Ez az EU-összevetésben átlag feletti arány is jól jelzi, hogy a magyar ipar versenyképessége az ország jövője szempontjából kulcskérdés. A statisztikák szerint termelékenységben Magyarország a V4-országok átlaga alatt marad, ugyanakkor a hatékonyság javítása ma már nem képzelhető el a vállalatok és az ipari folyamatok digitalizációja nélkül.

A magyarországi ipari digitalizációs ökoszisztéma meghatározó szakmai szervezete, az Ipar 4.0 Technológiai Platform szakmai elemzéseiből figyelmeztető kép rajzolódik ki. Miközben a globális ipari versenyben egyre gyorsabban terjed az automatizáció, a robotika, a mesterséges intelligencia és az adatvezérelt gyártás, a hazai vállalatok – különösen a kis- és középvállalkozások, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak az ország versenyképességének erősítésében – jelentős lemaradásban vannak.

Az Ipar 4.0 Technológiai Platform szerint a következő évek tétje világos: Magyarország vagy felgyorsítja az ipari digitalizációt és erősíti helyét a magas hozzáadott értékű technológiai láncokban, vagy fokozatosan lemarad azon országok mögött, amelyek a digitalizációt, az AI-t és az adatvezérelt működést már most a gazdasági versenyképesség alapjaként kezelik. Azonban a magyar innovációs ökoszisztéma szereplőinek együttműködésével és gyorsított ipari digitalizációval Magyarország akár soha nem látott technológiai és termelékenységi ugrást hajthat végre, amivel nem egyszerűen követője, hanem alakítója lehet az európai ipari innovációnak.

Ács Istvánt választották az Ipar 4.0 Technológiai Platform elnökének

Az Ipar 4.0 Technológiai Platform a hazai ipari digitalizációs ökoszisztéma legjelentősebb szereplőit tömöríti – beleértve az élenjáró nemzetközi nagyvállalatokat, a hazai kis- és közepes vállalkozásokat, az akadémiai szektor szereplőit, tudományos kutatóintézeteket, szak- és felsőoktatási intézményeket, szakemberképző és kutatás-fejlesztési központokat.

Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség (NTPSz) 2026. május 28-án tartott közgyűlése Ács István ipari digitalizációs és innovációs szakembert választotta meg a szervezet elnökének.

„Magyarországon rendelkezésre áll a mérnöki tudás, az ipari tapasztalat és az innovációs képesség ahhoz, hogy a régió egyik meghatározó ipartechnológiai központjává váljunk. Ehhez azonban több együttműködésre, gyorsabb tudásátadásra és a vállalati gyakorlatban is használható megoldásokra van szükség. Az Ipar 4.0 Technológiai Platform ebben kíván aktív és konstruktív szakmai partnere lenni az iparág minden szereplőjének” – mondta az új elnök. Ács István a közgyűlésen köszönetet mondott Prof. Dr. Monostori Lászlónak, a Platform korábbi elnökének az elmúlt 10 évben végzett munkájáért, és fontosnak nevezte, hogy tiszteletbeli elnökként a továbbiakban is támogatja a szakmai közösség törekvéseit.

Az Ipar 4.0 Technológiai Platform a következő években széles körű szakmai együttműködéssel egyszerre segíti majd a hazai vállalatokat és az ország érdekében a hatékony kormányzati iparpolitikát, támogatja a digitalizációról szóló szakmai párbeszédet és tudásmegosztást. A Platform célja, hogy hatékonyan hozzájáruljon és partner legyen a magyar gazdaság előtt álló örökölt kihívások megoldásában, valamint az új lehetőségek megvalósításában. „Digitális rendszerváltás nélkül a hazai ipar végképp lemarad, nincs vesztegetni való ideje Magyarországnak: tenni szeretnénk azért, hogy a digitalizáció ne csak elméleti lehetőség legyen a hazai ipar számára, hanem gyorsan és átfogóan beépüljön a cégek, termelővállalatok mindennapi működésébe” – emelte ki Ács István.

Ipari digitalizációs stratégiát készít elő az Ipar 4.0 Technológiai Platform

Az Ipar 4.0 Technológiai Platform soron kívüli feladatának tekinti egy ipari digitalizációs stratégia előkészítését a kormányzati döntéshozók számára, amely értékeli a hazai Ipar 4.0 aktuális állapotát, és szakmai támpontokat kínál az ipari digitalizáció legsürgetőbb lépéseinek meghatározásához.

Az Ipar 4.0 Technológiai Platform a javaslatokat széles szakértői és iparági tapasztalatok, valamint kiterjedt piaci visszajelzések alapján, a hazai ipari ökoszisztéma szereplőinek bevonásával készíti elő. A Platform a tervezetet a lehető legrövidebb határidőn belül le kívánja tenni a döntéshozók asztalára, hogy az iparági közös egyeztetések mihamarabb megkezdődhessenek.

A kkv-k technológiai felzárkózásával állhat csak növekedési pályára az ország: akár 6–18 hónap alatt megtérülhet a digitalizáció

Az Ipar 4.0 Technológiai Platform szerint a magyar ipar előtt álló feladat kettős. Egyrészt fel kell gyorsítani a hazai vállalatok technológiai modernizációját, másrészt a digitalizációnak nem szabad néhány nagyvállalat belső ügyévé válnia: a KKV-k technológiai felzárkózása nélkül Magyarország nem tud tartósan magasabb hozzáadott értékű ipari pályára állni. A hatékonyságnövelés és az ipari digitalizáció részben befektetés a jövőbe, nagyobb részt viszont gondolkodásmód, „mindset” kérdése. Több tanulmány kimutatta, hogy a digitalizációba való befektetés a vállalatoknak akár már rövid távon, 6–18 hónap alatt megtérülhet. „A cél, hogy a magyar vállalatok ne elszenvedői, hanem nyertesei legyenek a digitális átalakulásnak. Az Ipar 4.0 nem a munkahelyek megszűnéséről, hanem a munkakörök átalakulásáról és arról szól, hogyan válhat a hatékonyság versenyelőnnyé és közös társadalmi erővé” – emelte ki a Platform elnöke.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Ki volt a gyorsabb, Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Ki volt a gyorsabb: Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Kevesebb mint három hét alatt megszületett a megállapodás a Tisza-kormány és az Európai Unió vezetése között a korábban jogállamisági okok miatt zárolt, összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás feloldásáról. A Tisza Párt szeme előtt Lengyelország példája is lebeghetett, ugyanis a 2023-ban megválasztott, Donald Tusk vezette kormány szintén a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatalát tűzte a zászlajára. Az első látványos eredményekben a lengyelek gyorsabbak voltak, az igazi áttörést viszont az új magyar kormány érte el hamarabb.

PSG vagy Arsenal? Így látják a ma esti BL-döntő esélyeit a magyar szurkolók

A szezon európai kupadöntői közül a budapesti Bajnokok Ligája-döntő iránt a legnagyobb az érdeklődés: már napokkal a kezdés előtt a hét egyik leginkább fogadott eseményévé vált a Paris SG és az Arsenal összecsapása. A budapesti finálén a fogadók döntő többsége PSG-győzelmet vár, ugyanakkor a Bajnokok Ligája történetében eddig mindössze egyetlen csapatnak, a Real Madridnak sikerült a címvédés. Újdonsággal is készül a Tippmixpro, a BL döntőre elérhető a Fogadásszimulátor funkció, míg a Tippmixen az xG fogadási piac, vagyis a StatMester is.

Újabb remek hírt kapott Magyar Péter – ezúttal nem Brüsszelből

Újabb remek hírt kapott Magyar Péter – ezúttal nem Brüsszelből

Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot az S&P.

Üzemanyagok: hamarosan jöhetnek a piaci árak

Bye, bye védett üzemanyagárak?

Bár továbbra is erősen kérdéses, hogy Irán és az Egyesült Államok meg tud-e minden vitatott pontban egyezni, az olajpiac elkezdte a békeszerződést árazni. Emiatt az üzemanyagárak is látványosan csökkentek, ez pedig az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint akár annak a lehetőségét is megteremtheti, hogy belátható időn belül kivezessék az egyébként is fenntarthatatlan hatósági árat.

taxi

Döntött a Fővárosi Közgyűlés: nem drágul a taxizás Budapesten

Egyelőre nem lesz drágább taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken nem támogatta a városvezetés 27 százalékos emelésre vonatkozó javaslatát.

Megsínylette a magyar gazdaság a Barátság-kőolajvezeték év eleji leállása

Megsínylette a magyar gazdaság a Barátság kőolajvezeték év eleji leállását

A KSH szerint több mint 1 milliárd euróval csökkent hazánk külkereskedelmi többlete áprilisban.

Brüsszel döntött: Magyarország hozzájut a több éve jegelt 16,4 milliárd euróhoz

Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be.

Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Tovább szűkül a hazai védett kiskereskedelmi árak, és a valódi nagykereskedelmi ár közötti különbség holnaptól. A benzin 12 forinttal, míg a gázolaj 11 forinttal kerül majd kevesebbe. 

Külkereskedelem

Kevesebbet exportálunk, többet importálunk – nagyot romlott a külker mérleg

Áprilisban 104 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 10 százalékal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Bár maradt még némi aktívum, összesen 104 millió euró, de éves összehasonlításban 1045 millió euróval romlott a magyar gazdaság nettó külgazdasági teljesítménye.

KP_KJ

Ki ölte meg a focit? Kele János a BL-döntőről, a NER-ről és az elszámolásról

Kinek kellene nyernie a szombati BL-döntőt Budapesten? Találkozik-e a lelátón Orbán Viktor és Magyar Péter? Csődbe megy a fél NB1? Kinek és mivel kell elszámolnia a magyar sportra elköltött ezermilliárdokból? Kele Jánossal beszélgettünk a Klasszis Podcast legújabb adásában.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG