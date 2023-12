Döntő lépésre szánják el magukat Matolcsy Györgyék

Azt követően, hogy az infláció - miután októberben egy számjegyűvé vált - novemberben 7,9 százalék lett, mindenki az MNB-re figyel, mit lép erre. Erre kedden lesz lehetősége, akkor tartja a Monetáris Tanács a következő, egyben az idei utolsó ülését.

Amely úgynevezett kamatdöntő lesz, ami azt jelenti, hogy Matolcsy Györgyéknek arról kell határozniuk, változtassanak-e a most 11,5 százalékos jegybanki alapkamaton és ha igen, milyen irányba.

Az kizárható, hogy emelnének, mint ahogy az is, hogy nem nyúlnak az irányadó rátához. Szinte biztosra vehető, hogy csökkenteni fognak, csupán az a kérdés, mennyivel. Mindenesetre Virág Barnabás alelnök a legutóbbi, november végi tanácsülést követő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az előző két alkalom mértékével vágnák tovább az alapkamatot. Ezek 75 bázispontosak voltak, így ha nem történik addig semmi rendkívüli, akkor most is erre lehet számítani, aminek eredményeként az irányadó ráta szerdától 10,75 százalék lehet.