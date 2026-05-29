5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Budapest Taxisok, bérautók, drosztcsaták

Döntött a Fővárosi Közgyűlés: nem drágul a taxizás Budapesten

mfor.hu

Egyelőre nem lesz drágább taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken nem támogatta a városvezetés 27 százalékos emelésre vonatkozó javaslatát.

A taxirendelet módosítását 5 igen és 3 nem szavazattal, 19 tartózkodás mellett nem támogatták a képviselők.

A testület ugyanakkor Szepesfalvy Annának, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének módosító javaslatát támogatva felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy amint kivezetik a védett üzemanyagárat és az üzemanyag ára meghaladja a védett ár szintjét, hívja össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a taxitarifadíj újratárgyalása érdekében.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztésben a taxis tarifák 27 százalékos emelését javasolták június 30-tól.

A javaslatban olvasható indoklás szerint a taxis érdekképviseleti szervezetek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tett javaslatot, a megváltozott gazdasági körülményekre hivatkozva.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A jelenlegi díjszint – a piaci elemzésben feltárt költség- és jövedelmi viszonyok alapján – már nem biztosítja maradéktalanul a hatékony működés feltételeit, és nem nyújt kellő fedezetet az önköltségen felüli, biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételekre. Mindezek alapján indokolt a tarifa emelése annak érdekében, hogy a hatósági ár továbbra is folyamatosan fedezetet biztosítson a szolgáltatás nyújtásához szükséges ráfordításokra, valamint az észszerű nyereségre – írták.

A javaslatban szerepelt még a repülőtéri alapdíj is, amelyet szintén június 30-tól kellett volna megfizetni a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre taxival érkezőknek vagy onnan indulóknak. Ezt a kiemelt forgalommal, a szervezett ki- és beszállási renddel, valamint a magasabb várakozási és üzemeltetési költségekkel indokolták.

A vitában Horváth Pál, a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetségének (Fodesz) elnöke emlékeztette a képviselőket arra, a jelenlegi tarifák bevezetésekor az volt az ígéret, hogy azt évente felülvizsgálják, de ez nem történt meg, miközben a taxisok költsége 30-40 százalékkal emelkedett. Jelezte: a taxisok 27 százalékos emelést tartanak indokoltnak, valamint a reptéri ezer forintos különdíj bevezetését.

Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke is arról beszélt, a taxisok 27 százalékos vagy annál magasabb emelést tartanak indokoltnak, mert a kiadásaik az elmúlt években „elszálltak”, miközben a bevételük nem emelkedett, így a budapestiek 2-3 éve a piaci ár alatt utaznak.

Szepesfalvy Anna azt kifogásolta, hogy az előterjesztést a frakciókkal történő egyeztetés nélkül nyújtották be, és jelezte, méltányosnak tartanák a reptéri különdíj bevezetését.

Keszthelyi Dorottya (DK) javasolta, hogy a frakciók egyeztessenek egymással a kérdésben egy jobb előterjesztés érdekében.

Balogh Balázs (Tisza Párt) szerint fennáll a veszélye annak, hogy a pluszbevétel nem a taxisoknál, hanem a flottacégeknél jelenne meg.

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője jelezte, támogatják a flottacégek megregulázását, de úgy vélte, a tarifaemelésről még tárgyalni kellene.

Karácsony Gergely kiemelte: kellő gondossággal és részletességgel folytatták le az egyeztetéseket a taxisokkal, a 27 százalékos emelés méltányos és támogatandó, figyelembe veszi az elmúlt évek áremelkedését. Mint mondta, politikai bátorság kell a nem népszerű, de szükséges döntés meghozatalához, és aki szerint nem kell emelni a díjakat, az indokolja meg, hogy miközben minden drágul, az áremelkedés miért nem vonatkozik a taxiszolgáltatókra.

A közgyűlés az ülésén elfogadta a főváros tavalyi évről készített zárszámadását, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság múlt évi beszámolóját. Ez utóbbit a testület 26 igen szavazattal fogadta el Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakcióvezetője tartózkodása mellett.

A képviselők döntöttek arról is, hogy ne lépjen hatályba a fővárosi időskorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezése érdekében a múlt év végén meghozott rendelet, mivel ennek nincsenek meg a pénzügyi feltételei.

A rendelet szerint nagyságrendileg 330-360 ezer időskorú fővárosi lenne jogosult fővárosi települési támogatásra. A jogosultak évente ötször díjmentesen léphetnének be gyógyfürdőbe és mehetnének el a Budapest Film mozijaiba, továbbá évente egyszer – akár három kiskorú gyermekkel – a főváros állatkertbe.

Azt írták azonban, hogy jelenleg nem állnak rendelkezésre az ehhez szükséges pénzügyi feltételek a fővárosi költségvetésben, a többletköltségek fedezete nem biztosított, ezért a rendelet alkalmazása a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem megvalósítható.

Szepesfalvy Anna módosító javaslatára arról döntöttek a képviselők, felkérik Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a Fővárosi Idősügyi Stratégiában foglalt célkitűzésekkel összhangban dolgozza ki a budapesti időskorúak számára biztosított kedvezmények egységes, pénzügyileg fenntartható koncepcióját, és a kidolgozott javaslatot a Fővárosi Idősügyi Tanács véleményével terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Megsínylette a magyar gazdaság a Barátság-kőolajvezeték év eleji leállása

Megsínylette a magyar gazdaság a Barátság kőolajvezeték év eleji leállását

A KSH szerint több mint 1 milliárd euróval csökkent hazánk külkereskedelmi többlete áprilisban.

Brüsszel döntött: Magyarország hozzájut a több éve jegelt 16,4 milliárd euróhoz

Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be.

Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Tovább szűkül a hazai védett kiskereskedelmi árak, és a valódi nagykereskedelmi ár közötti különbség holnaptól. A benzin 12 forinttal, míg a gázolaj 11 forinttal kerül majd kevesebbe. 

Külkereskedelem

Kevesebbet exportálunk, többet importálunk – nagyot romlott a külker mérleg

Áprilisban 104 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 10 százalékal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Bár maradt még némi aktívum, összesen 104 millió euró, de éves összehasonlításban 1045 millió euróval romlott a magyar gazdaság nettó külgazdasági teljesítménye.

KP_KJ

Ki ölte meg a focit? Kele János a BL-döntőről, a NER-ről és az elszámolásról

Kinek kellene nyernie a szombati BL-döntőt Budapesten? Találkozik-e a lelátón Orbán Viktor és Magyar Péter? Csődbe megy a fél NB1? Kinek és mivel kell elszámolnia a magyar sportra elköltött ezermilliárdokból? Kele Jánossal beszélgettünk a Klasszis Podcast legújabb adásában.

Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

Mindhárom fő devizával szemben erősödött a forint csütörtökön, legnagyobb mértékben a dollárral szemben. 

Élőben kérdezhet a vagyonadóról a szakértőtől – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

Élőben kérdezhet a vagyonadóról a szakértőtől – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Magyar Csabával, a Crystal Worldwide vezérigazgatójával való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Készüljön: bitang nagy fordulat várja holnap a benzinkutakon

Készüljön: bitang nagy fordulat várja holnap a benzinkutakon

Várja ki a pénteket, ha megteheti, nagy változás közeleg!

Főleg a budapesti turizmust viselte meg az iráni háború

Főleg Budapestet viselte meg az iráni háború a turizmusban

Kedvezőtlen adatok érkeztek a turizmus ágazatból: a csökkenés teljes egészében a külföldi vendégforgalomhoz kötődött.

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A Magyar-kormány nem örül majd ennek: rossz hír érkezett a dolgozókról

A friss számok nem olyan kedvezőek az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG