Döntött a Fővárosi Közgyűlés: nem drágul a taxizás Budapesten

A taxirendelet módosítását 5 igen és 3 nem szavazattal, 19 tartózkodás mellett nem támogatták a képviselők.

A testület ugyanakkor Szepesfalvy Annának, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének módosító javaslatát támogatva felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy amint kivezetik a védett üzemanyagárat és az üzemanyag ára meghaladja a védett ár szintjét, hívja össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a taxitarifadíj újratárgyalása érdekében.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztésben a taxis tarifák 27 százalékos emelését javasolták június 30-tól.

A javaslatban olvasható indoklás szerint a taxis érdekképviseleti szervezetek és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tett javaslatot, a megváltozott gazdasági körülményekre hivatkozva.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A jelenlegi díjszint – a piaci elemzésben feltárt költség- és jövedelmi viszonyok alapján – már nem biztosítja maradéktalanul a hatékony működés feltételeit, és nem nyújt kellő fedezetet az önköltségen felüli, biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételekre. Mindezek alapján indokolt a tarifa emelése annak érdekében, hogy a hatósági ár továbbra is folyamatosan fedezetet biztosítson a szolgáltatás nyújtásához szükséges ráfordításokra, valamint az észszerű nyereségre – írták.

A javaslatban szerepelt még a repülőtéri alapdíj is, amelyet szintén június 30-tól kellett volna megfizetni a budapesti Liszt Ferenc-repülőtérre taxival érkezőknek vagy onnan indulóknak. Ezt a kiemelt forgalommal, a szervezett ki- és beszállási renddel, valamint a magasabb várakozási és üzemeltetési költségekkel indokolták.

A vitában Horváth Pál, a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetségének (Fodesz) elnöke emlékeztette a képviselőket arra, a jelenlegi tarifák bevezetésekor az volt az ígéret, hogy azt évente felülvizsgálják, de ez nem történt meg, miközben a taxisok költsége 30-40 százalékkal emelkedett. Jelezte: a taxisok 27 százalékos emelést tartanak indokoltnak, valamint a reptéri ezer forintos különdíj bevezetését.

Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke is arról beszélt, a taxisok 27 százalékos vagy annál magasabb emelést tartanak indokoltnak, mert a kiadásaik az elmúlt években „elszálltak”, miközben a bevételük nem emelkedett, így a budapestiek 2-3 éve a piaci ár alatt utaznak.

Szepesfalvy Anna azt kifogásolta, hogy az előterjesztést a frakciókkal történő egyeztetés nélkül nyújtották be, és jelezte, méltányosnak tartanák a reptéri különdíj bevezetését.

Keszthelyi Dorottya (DK) javasolta, hogy a frakciók egyeztessenek egymással a kérdésben egy jobb előterjesztés érdekében.

Balogh Balázs (Tisza Párt) szerint fennáll a veszélye annak, hogy a pluszbevétel nem a taxisoknál, hanem a flottacégeknél jelenne meg.

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője jelezte, támogatják a flottacégek megregulázását, de úgy vélte, a tarifaemelésről még tárgyalni kellene.

Karácsony Gergely kiemelte: kellő gondossággal és részletességgel folytatták le az egyeztetéseket a taxisokkal, a 27 százalékos emelés méltányos és támogatandó, figyelembe veszi az elmúlt évek áremelkedését. Mint mondta, politikai bátorság kell a nem népszerű, de szükséges döntés meghozatalához, és aki szerint nem kell emelni a díjakat, az indokolja meg, hogy miközben minden drágul, az áremelkedés miért nem vonatkozik a taxiszolgáltatókra.

A közgyűlés az ülésén elfogadta a főváros tavalyi évről készített zárszámadását, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság múlt évi beszámolóját. Ez utóbbit a testület 26 igen szavazattal fogadta el Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakcióvezetője tartózkodása mellett.

A képviselők döntöttek arról is, hogy ne lépjen hatályba a fővárosi időskorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezése érdekében a múlt év végén meghozott rendelet, mivel ennek nincsenek meg a pénzügyi feltételei.

A rendelet szerint nagyságrendileg 330-360 ezer időskorú fővárosi lenne jogosult fővárosi települési támogatásra. A jogosultak évente ötször díjmentesen léphetnének be gyógyfürdőbe és mehetnének el a Budapest Film mozijaiba, továbbá évente egyszer – akár három kiskorú gyermekkel – a főváros állatkertbe.

Azt írták azonban, hogy jelenleg nem állnak rendelkezésre az ehhez szükséges pénzügyi feltételek a fővárosi költségvetésben, a többletköltségek fedezete nem biztosított, ezért a rendelet alkalmazása a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem megvalósítható.

Szepesfalvy Anna módosító javaslatára arról döntöttek a képviselők, felkérik Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a Fővárosi Idősügyi Stratégiában foglalt célkitűzésekkel összhangban dolgozza ki a budapesti időskorúak számára biztosított kedvezmények egységes, pénzügyileg fenntartható koncepcióját, és a kidolgozott javaslatot a Fővárosi Idősügyi Tanács véleményével terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

(MTI)