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Makró Hitel kamatstop

Döntött a kormány a Diákhitel-kamatstop sorsáról

mfor.hu

Még legalább fél évig marad a kamatstop.

Az év végéig meghosszabbította a Diákhitel1 kamatstopját a Tisza-kormány – derült ki a csütörtök délelőtti kormányzati tájékoztatóból. 

A Diákhitel1 24 éve érhető el folyamatosan a piacon. 2022-től 4,99 százalék volt a kamat, aztán 5 százalékos kamatstopot kapott. 2023-ban a rossz gazdasági döntéseknek köszönhetően 7,99 százalékra emelték, de 2024 első felében a támogatást meghosszabbították. 2025-től azonban az új szerződéseken ismét magasabb, 9,65 százalékos kamatot rögzítettek, ami a 2024 előtt kötött szerződéseket nem érintette. 

2026. január 1-től 8,69 százalékos kamat vonatkozik a Diákhitel 1-re.

A tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben igénybe vehető Képzési Hitel változatlanul kamatmentes marad.

Amennyiben a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ. Emellett, ha egy 30 év alatti édesanyának az egyetemi tanulmányai alatt vagy a befejezést követően két éven belül megszületik az első gyermeke, akkor a teljes fennálló tartozását elengedik.

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