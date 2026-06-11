Döntött a kormány a Diákhitel-kamatstop sorsáról

Az év végéig meghosszabbította a Diákhitel1 kamatstopját a Tisza-kormány – derült ki a csütörtök délelőtti kormányzati tájékoztatóból.

A Diákhitel1 24 éve érhető el folyamatosan a piacon. 2022-től 4,99 százalék volt a kamat, aztán 5 százalékos kamatstopot kapott. 2023-ban a rossz gazdasági döntéseknek köszönhetően 7,99 százalékra emelték, de 2024 első felében a támogatást meghosszabbították. 2025-től azonban az új szerződéseken ismét magasabb, 9,65 százalékos kamatot rögzítettek, ami a 2024 előtt kötött szerződéseket nem érintette.

2026. január 1-től 8,69 százalékos kamat vonatkozik a Diákhitel 1-re.

Kapcsolódó cikk Prolongálták egyes diákhitelek kamatstopját Ezekre 7,99 százalékos a kamat.

A tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben igénybe vehető Képzési Hitel változatlanul kamatmentes marad.

Amennyiben a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ. Emellett, ha egy 30 év alatti édesanyának az egyetemi tanulmányai alatt vagy a befejezést követően két éven belül megszületik az első gyermeke, akkor a teljes fennálló tartozását elengedik.