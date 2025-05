Döntött a kormány: a tartalékot 192 milliárd forintra növelik

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A KT leszögezte, hogy Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetére nézve nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a tervezettel kapcsolatban az egyet nem értés jelzését. De felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány által várt 2,5 százalékos 2025-ös és 4,1 százalékos 2026-os gazdasági növekedés elérését több tényező is veszélyezteti.

A Költségvetési Tanács (KT) vasárnap késő este tette közzé a 2026-os költségvetésről kiadott véleményét. Bár a három tagú testület nem vétózta meg a kormány jövő évi terveit, a Horváth Gábor KT-elnök, Varga Mihály jegybankelnök és Windisch László számvevőszéki elnök által jegyzett dokumentum szerint komoly veszélyek övezik az államadósság csökkentését is - írja az Economx.

