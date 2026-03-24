Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Döntött a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihályék kivárnak az iráni háború miatt

Imre Lőrinc
A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.

Bár a Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsa a legutóbbi, februári ülésén csaknem másfél év után kamatot csökkentett, március 24-én nem módosította a 6,25 százalékos irányadó rátát. A kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt: az egynapos jegybanki betét kamata továbbra is 5,25 százalékon, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékon áll.

A döntés nem okozott meglepetést, az elemzők ugyanis az iráni háború miatti energiaárrobbanás, a globális inflációs kockázatok növekedése és a feltörekvő piaci devizák ingadozása miatt számítottak a kamattartásra. Varga Mihály jegybankelnök a februári ülés után is hangsúlyozta, hogy nem indítanak monetáris lazítási ciklust, hanem maradnak az adatvezérelt megközelítésnél.

A közel-keleti válság és a Hormuzi-szoros blokádja miatt jelentősen emelkedtek a világpiaci kőolajárak és a földgáz jegyzése is, ami növekvő devizaigényt támasztott a Magyarországra energiát importáló cégek részéről. A forint további gyengülésének megakadályozása érdekében a Magyar Nemzeti Bank közbeavatkozott, és a rekordszintre, 60 milliárd euróra ugró devizatartaléknak is köszönhetően biztosítja a hazai energiakereskedőknek az átváltáshoz szükséges devizát.

A kamatdöntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök 15 órától sajtótájékoztatón számol be, amiről tudósítunk majd. Ennek egyik legérdekesebb kérdése az lehet, hogy változtat-e a Magyar Nemzeti Bank az adatvezérelt megközelítésen, az ülésről-ülésre történő döntéshozatalon, vagy nem szigorít tovább a kommunikáción az iráni háború miatt – erről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írt.

Médiatorta: változás történt a szeletek sorrendjében

A 2025. évi MRSZ Médiatorta 415,9 milliárd forint, a teljes Kommunikációs torta 758,7 miliárd forint, azaz a stagnálás-közeli gazdaság ellenére tavaly összességében 6,2 százalékkal gyarapodott a média és kommunikációs szektor. A reklámpiac motorjának legfőbb hajtóereje 2025-ben is a versenyszféra volt. Fél évtized óta először van változás a médiatorta szeleteinek sorrendjében: a közterület beelőzte a sajtót. 

Még egy nagy adag drágulás jön ennél az üzemanyagnál, piaci árnál

Az újabb nagyarányú drágulás a védett árakat nem érinti.

Európa élmezőnyében vagy Romániával egy szinten: mi zajlik most a magyar autópiacon?

Tavaly az európai uniós átlag feletti, 6,4 százalékos növekedést mutatott a hazai személyautó-piac. Azonban, ha a részleteket is megvizsgáljuk, már nem ennyire rózsás a kép. A magyarországinál csak a romániai autópark átlagéletkora a magasabb, miként az elektromos járművek térnyerése is elmarad az uniós trendektől. Eközben az iráni háború nélkül is bőven jutna kihívás az egész kontinens számára.

Aggasztó helyzetbe lavíroztak – utolsó tartalékait veri csapra Japán

Japán helyzete egyre súlyosabb az olajpiaci válság miatt.

Autó

Meglepő, de lehet egy nagyon pozitív hatása a felrobbanó olajáraknak

Az iráni háború miatt elszálló olajárak az európai és a magyar gazdaságra jelentős negatív hatást fognak gyakorolni. Ugyanakkor legalább teret nyerhetnek az elektromos autók.

A világ végéről hoznak majd ritka kincseket von der Leyenék

Négy nagy projekt elindítását is bejelentették Ausztráliával közösen.

Hozzányúlt a kormány a közbeszerzési szabályokhoz

Az állami megrendelések elnyeréséért folyó versenyt szeretnék növelni.

Ön is kérdezhet Jaksity Györgytől – ma délután, a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Média 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, elnöke lesz. Szokás szerint ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Szenvedést és bizonytalanságot ígérnek a profik a világnak

Nem sok jót ígér a neves pénzügyi szakértők legfrissebbb előrejelzése a világgazdaság számára.

Garancsi István átvette az osztrákoktól a soproni kaszinó irányítását

A Gazdasági Versenyhivatal rábólintott, hogy a milliárdos üzletember legyen a többségi tulajdonos Sopronban is.

