Döntött a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihályék kivárnak az iráni háború miatt

Bár a Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsa a legutóbbi, februári ülésén csaknem másfél év után kamatot csökkentett, március 24-én nem módosította a 6,25 százalékos irányadó rátát. A kamatfolyosó két széle is változatlan szinten maradt: az egynapos jegybanki betét kamata továbbra is 5,25 százalékon, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékon áll.

A döntés nem okozott meglepetést, az elemzők ugyanis az iráni háború miatti energiaárrobbanás, a globális inflációs kockázatok növekedése és a feltörekvő piaci devizák ingadozása miatt számítottak a kamattartásra. Varga Mihály jegybankelnök a februári ülés után is hangsúlyozta, hogy nem indítanak monetáris lazítási ciklust, hanem maradnak az adatvezérelt megközelítésnél.

Kapcsolódó cikk Varga Mihály bízik benne, hogy visszatérhet a jegybank régi mozgástere Nagy, de nem meglepő döntés.

A közel-keleti válság és a Hormuzi-szoros blokádja miatt jelentősen emelkedtek a világpiaci kőolajárak és a földgáz jegyzése is, ami növekvő devizaigényt támasztott a Magyarországra energiát importáló cégek részéről. A forint további gyengülésének megakadályozása érdekében a Magyar Nemzeti Bank közbeavatkozott, és a rekordszintre, 60 milliárd euróra ugró devizatartaléknak is köszönhetően biztosítja a hazai energiakereskedőknek az átváltáshoz szükséges devizát.

A kamatdöntés hátteréről Varga Mihály jegybankelnök 15 órától sajtótájékoztatón számol be, amiről tudósítunk majd. Ennek egyik legérdekesebb kérdése az lehet, hogy változtat-e a Magyar Nemzeti Bank az adatvezérelt megközelítésen, az ülésről-ülésre történő döntéshozatalon, vagy nem szigorít tovább a kommunikáción az iráni háború miatt – erről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írt.