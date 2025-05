Döntött a Monetáris Tanács az alapkamat szinten tartásáról

Az április 29-i ülésen a Monetáris Tanács egyetlen döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat változatlan szinten tartását. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy a felfelé mutató inflációs kockázatok, valamint a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek miatt továbbra is szükséges az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés.

A tanácstagok megerősítették azon álláspontjukat, miszerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt – olvasható a jegyzőkönyvben. A stabilitásorientált megközelítésnek megfelelően a testület az alapkamatot 6,50 százalékon tartotta. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalékos és az egynapos (O/N) hitelkamat 7,50 százalékos szintje is változatlan maradt.

A jelentés szerint a döntéshozók egyetértettek abban, hogy a jegybank a jelenlegi gazdasági körülmények között az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud a leghatékonyabban hozzájárulni a gazdasági szereplők fokozott óvatosságának oldódásához, egyben a fenntartható gazdasági növekedéshez. A szigorú irányultságú monetáris politika a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához, ahhoz, hogy az inflációs várakozások a jegybanki céllal összhangban változzanak, és ezáltal az inflációs cél fenntarthatóan elérhető legyen.

Egyhangú döntés született

Fotó: MTI

A tanácstagok értékelése szerint az ország pénz- és tőkepiaci megítélése stabil, amit a javuló fundamentumok is támogatnak. Előretekintve a hazai pénzügyi eszközök iránti kockázatvállalási hajlandóságot meghatározó tényezők közül többen kiemelték a külső egyensúlyi és a költségvetési folyamatok fontosságát. A tanácstagok pozitív fejleményként értékelték a folyó fizetési mérleg februári jelentős többletét, illetve azt, hogy a külső pozíció várhatóan a következő években is tartósan jelentős aktívumot mutat.

Több döntéshozó rámutatott, hogy az adósságráta a módosított hiánycélok mellett is mérséklődik, miközben az elsődleges egyenleg a teljes előrejelzési horizonton egyensúly közelében alakul. Számos döntéshozó felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai infláció és maginfláció márciusban mérséklődött, azonban a fogyasztóiár-index továbbra is a jegybanki toleranciasáv fölött alakul. A tanács a következő időszakban kiemelten értékeli az elmozdulások tartósságát a piaci szolgáltatások árdinamikájában és az inflációs várakozásokban.

A következő hónapok inflációs kilátásait tekintve többen kiemelték, hogy az árrések hatósági korlátozása, illetve a telekommunikációs és banki szereplők önkéntes árazási vállalásai az infláció mérséklődésének irányába hatnak.

A tanács értékelése szerint az inflációs pályát övező kockázatok erősödésének hátterében a vámbejelentések eltérő időzítéssel jelentkező és ellentétes irányú hatásai állnak. Egyes tanácstagok felhívták a figyelmet arra, hogy a világpiaci olajárak csökkenése gyorsan beépül a hazai üzemanyagárakba, ami rövid távon az alacsonyabb infláció irányába hat. Ugyanakkor a vámtételek növelése esetén középtávon erősödhetnek a felfelé mutató kockázatok. Emellett a nemzetközi pénzpiaci bizonytalanság fokozódása a hazai eszközökkel szembeni kockázatkerülést is erősíti, ami szintén magasabb infláció irányába mutató kockázat. A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett – erősítette meg a testület. (MTI)