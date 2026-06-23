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Makró Üzemanyagok

Döntött az Országgyűlés: elköszön a védett ár

mfor.hu

Az Országgyűlés mai döntését követően már hivatalos, hogy kivezetik ezt az árszabást.

Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.

A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást.

Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy

  • a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Éppen a mai napon derült ki, hogy az üzemanyagok piaci ára kapcsán holnap is kedvező változás lép életbe:

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