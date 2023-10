Döntött az UEFA: megvan, hol rendezik a következő két Eb-t

Lehet reménykedni, jövőre ideérhet az inflációs Kánaán

Igazolódni látszanak a remények, hogy az árak elkezdenek végre rendesen csökkenni. Szeptemberben már lehet látni egy mérséklődési ívet, amit a gyakorlatban az élelmiszerárakban lehet leginkább tetten érni. Távolról sincs arról szó, hogy minden egyszerre filléres tétellé vált volna, de a remény adott, hogy a fenntartható reálbérek vásárlóereje is stabilizálódik, és a jegybank is be tudja jövőre indítani a hitelezési piacot.