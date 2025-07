Döntöttek a hitelezők Mészáros Lőrinc exvejének sorsáról

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Akkor lett egyértelmű, hogy nem kívánatos személy lett a NER-ben, amikor 2024 utolsó napjaiban a Gazdasági Versenyhivatal hatalmas bírságot szabott ki Homlok cégeire. A feltételezett kartell idején Mészáros Ágnes közvetve még tulajdonos is volt a GVH által elmeszelt cégben. Az ügy lényege, hogy a GVH szerint az érintett cégek (főkolomposként a Homlok Zrt.) összejátszottak egy debreceni vasúti tenderen. Éppen július elején azonban bekövetkezett egy kisebb fordulat, a 24.hu cikke szerint azonnali jogvédelmet kaptak Homlok Zsolt cégei a kartellügyben. A Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján Mészáros Lőrinc exvejének egyelőre nem kell befizetnie a kiszabott 1,2 milliárd forintos versenyfelügyeleti bírságot és a 25 millió forintos eljárási bírságot.

Az április 9-én derült ki, hogy csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Homlok Építő Zrt., és a bíróság úgy döntött, hogy további döntésig ideiglenes fizetési haladék illeti meg a szombathelyi székhelyű céget. Leánycégeinél, a Shop-Assistant Kft.-nél, valamint a Z-One Park Alfa Kft.-nél március 7-e környékén jelenhetett meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Vas Vármegyei Adó és Vámigazgatósága és lefoglalta az anyacég vagyoni részesedését. Homlok Zsolt érdekeltségeiről van szó, aki korábban azzal került a címlapokra, hogy 2017-ben feleségül vette Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, vállalkozása pedig átlagos bevételű cégből kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán kiderült, hogy a Homlok-Mészáros házasság véget ért.

A napirendi pontokból az mindenesetre egyértelmű, hogy Homlok Zsolt nem adta fel a céget, és elkészült egy fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó program. Valamint az is cél lehetett, hogy a fizetési haladékot meghosszabbítsák. Egy ilyen megmentési terv nagyon bonyolult és hosszadalmas lehet, de mindenképp tartalmaznia kellett a hitelezők kifizetésének az ütemezését és a terv végrehajtásának ideje többnyire nem haladhatja meg a 3 évet. Ez a felvázolt program tartalmazhatja a cég tevékenységének átszervezését, akár vagyontárgyak értékesítését vagy szerződések lejáratának módosítását. A tervről a tárgyalás végén persze szavazni is kell, általában feltétel, hogy a követelések legalább 30 százalékát képviselő hitelezők a helyreállítási program mellett szavazzanak.

Küldtünk kérdést a Homlok Építő Zrt.-nek, hogy sikerült-e egyezségre jutni, mekkora tartozásai vannak és kik a hitelezőik, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük. Nagyjából augusztus közepéig a csődeljárásban biztosan még fizetési haladék illeti meg Homlok Zsolt cégét, de ezt akár meg is hosszabbíthatták jövő áprilisig. Ez persze attól függ, hogy a hitelezőknek mi a szándéka. Ha sikerül csődegyezséget kötni a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjáról, akkor nem lesz teljes a csőd. Ha nem sikerült egyezségre jutni, akkor kezdődik a felszámolás, amelynek célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése. A hitelezőket pedig az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálják meg kielégíteni.

Csődegyezségi tárgyalást tartottak a Homlok Zrt.-nél július 18-án, derül ki Mészáros Lőrinc exveje cégének honlapjáról. Elég sokan vehettek rajta részt, ugyanis a tárgyalás helyszíne a Lurdy Ház egyik 420 négyzetméteres konferenciaterme volt, ahol akár négyszázan is elférnek. A tárgyalásra a Homlok Zrt. hitelezőit és a kijelölt vagyonfelügyelőt, a Bonum Sanatio Kft.-t hívták meg. Egyelőre nem tudni, hogy a csődegyezségi tárgyalás milyen eredménnyel zárult, mindenesetre a meghirdetett napirend ez volt:

